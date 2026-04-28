İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi

Fenerbahçe’de derbi mağlubiyetinin ardından kriz derinleşiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından bu kez kaleci Ederson hakkında ortaya atılan iddialar gündeme damga vurdu.

DERBİ PERFORMANSI TARTIŞMA YARATTI

Karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla eleştirilerin odağına yerleşen Ederson’un, sahadaki davranışlarının bilinçli olduğu öne sürüldü. VOLE yorumcusu Serkan Akkoyun, Brezilyalı kalecinin Rizespor maçının ardından menajerine “Bana kulüp bul” talimatı verdiğini iddia etti.

Akkoyun, Ederson’un derbideki hareketlerinin tesadüf olmadığını savunarak, oyuncunun kendisini bilerek oyundan attırmaya çalıştığını ileri sürdü. VAR monitörüne yönelik hareketinin de cezasını artırma amacı taşıdığı öne sürüldü.

AYRILIK PLANI İDDİASI

Ortaya atılan iddialara göre Ederson’un hedefinin sezonu erken kapatıp takımdan ayrılmak olduğu belirtildi. Oyuncunun yaptığı açıklamada da VAR kabinine yönelik sert müdahalesini kabul etmesi, bu iddiaları güçlendiren bir unsur olarak yorumlandı.

YENİ ADRESİ SUUDİ ARABİSTAN OLABİLİR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Ederson’un sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılması bekleniyor. Suudi Arabistan’dan ciddi talipleri bulunan tecrübeli kalecinin yeni adresinin bu ülke olma ihtimali yüksek görülüyor.

Transfer Feed’in haberinde ise Al Hilal’in devreye girerek yüksek maliyetli bir teklif hazırlığında olduğu ve transferi sonuçlandırmak istediği ifade edildi.

YÖNETİMDEN CEZA KARARI

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Ederson’un derbideki davranışları nedeniyle para cezası uyguladı. Oyuncunun kadro dışı bırakılıp bırakılmayacağı henüz netlik kazanmazken, yönetimin disiplin konusunda taviz vermeyeceği vurgulandı.