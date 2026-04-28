Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar

Kuzey Kore’de Covid-19 salgınıyla birlikte infazların keskin biçimde arttığı bildirildi. Sınırların kapatılmasının ardından idamların iki katına çıktığı, idama mahkûm edilenlerin ise üç kat arttığı kaydedildi. Özellikle yabancı dizi izleyenlere ve siyasi suçlara yönelik cezaların ağırlaştığı, infazların büyük kısmının halka açık şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Kuzey Kore’de Covid-19 pandemisi sırasında infazların dramatik biçimde arttığı bildirildi. Yeni bir rapora göre, özellikle yabancı kültür tüketimi ve siyasi suçlara yönelik idam cezalarında ciddi yükseliş yaşandı.

SINIRLAR KAPANDI, BASKI ARTTI

Pyongyang yönetimi, corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Ocak 2020’de sınırlarını kapatmıştı. İnsan hakları savunucuları, bu kapanmanın ülkedeki mevcut hak ihlallerini daha da ağırlaştırdığını belirtiyor.

İNFAZLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Rapora göre, sınırların kapatılmasının ardından geçen yaklaşık beş yılda infazlar ve idam cezaları önceki döneme kıyasla iki kattan fazla arttı. Aynı dönemde idama mahkûm edilen kişi sayısının ise üç kattan fazla yükseldiği kaydedildi. Raporda, yüzlerce Kuzey Koreli sığınmacıdan elde edilen veriler kullanıldı. Toplamda yüzlerce kişiyi kapsayan 144 infaz ve idam cezası vakası incelendi.

YABANCI KÜLTÜR VE SİYASİ SUÇLARA AĞIR CEZA

Pandemi sonrası dönemde özellikle Güney Kore yapımı film, dizi ve müzik tüketimi gibi “yabancı kültür” faaliyetlerine verilen idam cezalarında büyük artış olduğu belirtildi. Siyasi suçlar kapsamında, lider Kim Jong Un’u eleştirmek gibi eylemler nedeniyle verilen infazların da ciddi biçimde arttığı vurgulandı. Raporda bu artışın, “artan iç memnuniyetsizliğe karşı devletin baskıyı artırdığına” işaret edebileceği değerlendirildi.

İNFAZLAR HALKA AÇIK YAPILDI

Rapora göre infazların yaklaşık dörtte üçü kamuya açık şekilde gerçekleştirildi ve çoğu kişi kurşuna dizilerek öldürüldü.  Kuzey Kore yönetimi, işkence, zorla çalıştırma ve ifade ile hareket özgürlüğüne yönelik ağır kısıtlamalar gibi çok sayıda insan hakları ihlaliyle de suçlanıyor.

KAMPLARDA ON BİNLERCE KİŞİ VAR

Ülkede yaklaşık 65 bin kişinin tutulduğu dört siyasi mahkum kampı bulunuyor ve bu kişiler ağır şartlarda zorla çalıştırılıyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri, son on yılda Kuzey Kore’de insan hakları durumunun iyileşmediğini, aksine birçok alanda kötüleştiğini bildirdi.

İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler

Şehit ailesine kabusu yaşattılar! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti

Kural var, uyan yok! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezasını onadı

Eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezası onandı
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi

Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay