Haberler

Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir emlakçı dükkanı önünde oturan vatandaşlar, karşı binanın 5. katından uçan tavuğun masalarına düşmesiyle kısa süreli panik yaşadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir emlakçı dükkanı önünde oturan vatandaşlar, karşı binanın 5. katından uçan tavuğun masalarına düşmesiyle kısa süreli panik yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir emlakçı dükkanı önünde oturan vatandaşlar çay içip sohbet ettiği sırada, karşı binanın üst katlarından bir tavuk aniden uçarak grubun bulunduğu masaya doğru yöneldi.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, tavuğun 5. kattan uçarak masaya düştüğü, bu sırada masa etrafında bulunan vatandaşların panikle yerlerinden kalktıkları görüldü. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan vatandaşların, olayın ardından gülerek birbirlerine ne olduğunu sorması da dikkat çekti.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, tavuğun düşüşü ve vatandaşların verdiği tepki çevrede ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Olay anını anlatan emlakçı Erkan Çağ, arkadaşlarıyla çay içip sohbet ettikleri sırada yukarıdan bir tavuğun üzerlerine uçtuğunu belirterek, "O an tabi korktuk ve haliyle tedirgin olduk. Baktık sonra karşı apartmanın damından uçmuş. Sahibi bize, 'Bizim tavuk uçtu' diyerek el sallıyordu" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı

Toplantıdan sonuç çıktı! Ankara'da 9 gündür süren kriz çözüldü
Trump: İran bize 'Çöküşteyiz' dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

Trump’tan bomba İran çıkışı! Tahran bu sözleri söylediyse durum vahim
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

Petrol piyasasında BAE depremi! Yarım asırlık üyelik bitiyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba

Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç talip