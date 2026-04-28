ABD-İran barış masası henüz devrilmedi! Milyonları umutlandıran mesaj

ABD ile İran arasında resmi görüşmeler aksasa da perde arkasında yürütülen temaslarda kademeli plan ortaya çıktı. Kaynaklara göre yoğun diplomasi sürerken, planın ilk aşaması savaş öncesi statükoya dönüş ve Hürmüz Boğazı’nın kısıtlama ya da ücret olmadan yeniden açılmasını içeriyor. Nükleer konu sonraya bırakılırken, süreçte yeniden çatışma riski devam ediyor.

  • ABD ile İran arasında Pakistan'da yapılması beklenen ikinci tur görüşmeler gerçekleşmedi ancak tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.
  • Kademeli anlaşma modelinde ilk aşamada Hürmüz Boğazı'nın kısıtlama olmadan yeniden açılması hedefleniyor.
  • İran'ın nükleer programı sonraki aşamalara bırakılırken, ABD Başkanı Trump uranyum zenginleştirmenin durdurulmasını talep ediyor ancak İran reddediyor.

ABD ile İran arasında Pakistan’da yapılması beklenen ikinci tur görüşmeler gerçekleşmese de, tarafların anlaşmaya sanılandan daha yakın olduğu belirtiliyor. Diplomatik temasların perde arkasında yoğun şekilde sürdüğü ifade ediliyor.

İLK ADIM HÜRMÜZ BOĞAZI

Kaynaklara göre müzakerelerde, kademeli bir anlaşma modeli üzerinde duruluyor. Buna göre ilk aşamada savaş öncesi duruma dönülmesi ve Hürmüz Boğazı’nın herhangi bir kısıtlama veya ücret olmadan yeniden açılması hedefleniyor.

NÜKLEER PROGRAM SONRAYA BIRAKILIYOR

Plan kapsamında, ABD ve İsrail’in savaş gerekçesi olarak gösterdiği İran’ın nükleer programı ise daha sonraki aşamalarda ele alınacak. Bu başlık, taraflar arasındaki en büyük anlaşmazlık noktası olmayı sürdürüyor.

TRUMP’IN ŞARTLARI DEĞİŞMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçmesi ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması gerektiğini belirtmişti. Ancak İran yönetimi bu talepleri kabul etmeyi reddediyor.

ARABULUCULAR DEVREDE

Diplomatik kaynaklar, arabulucuların her iki taraf üzerinde anlaşmaya varılması için baskı kurduğunu ve önümüzdeki günlerin kritik olduğunu vurguluyor.

SAVAŞ RİSKİ SÜRÜYOR

Tüm bu temaslara rağmen, ABD’nin görüşmelerden çekilerek yeniden askeri seçeneğe yönelme ihtimali de masada. Bu durum, sürecin kırılganlığını koruduğunu gösteriyor.

Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran adaylık kararını verdi
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim

Seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim

En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam

En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan rakam
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek

Merakla bekleniyordu! Bakan Göktaş düzenleme için tarih verdi
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
İnfial yaratan görüntü! Kalabalık grup küçük kızı linç etti, çevredekiler tezahürat yaptı

Kalabalık grup küçük kızı linç etti çevredekiler tezahürat yaptı
Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı

Savaşta korkulan oldu! Dev petrol rafinerisi alevler içinde kaldı
Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek

Merakla bekleniyordu! Bakan Göktaş düzenleme için tarih verdi
'Size de operasyon yapılacak' iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi

Yarım milyon insanın yaşadığı ilçeyi karıştıran paylaşım

Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı

Halk diken üstünde! Kent merkezine inip çok sayıda kişiyi yaraladı