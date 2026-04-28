Haberler

Fenerbahçe, Euroleague play-off serisinde 1-0 öne geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı 89-78 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Carlos Peruga, Borys Ryzhyk, Thomas Bissuel

Fenerbahçe: Nicolo Melli 13, Tarık Biberovic 26, Talen Horton Tucker 15, Devon Hall 4, Khem Birch, Wade Baldwin 17, Nando de Colo 4, Bonzie Colson 8, Jantunen, Chris Silva 2, Brandon Boston Jr.

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Zalgiris Kaunas: Sylvain Francisco 15, Nigel Williams-Goss 24, Azoulas Tubelis 11, Arnas Butkevicius, Moses Wright 19, Maodo Lo 1, Edgaras Ulanovas 3, Dustin Sleva 1, Dovydas Giedraitis, Laurynas Birutis 4, Ignas Brazdeikis

Başantrenör: Tomas Masiulis

1. Periyot: 22-20 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 47-29 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 65-57 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

