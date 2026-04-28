Yıldız isim gidiyor mu? Derbi sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık

Roma’nın Jayden Oosterwolde için 15 milyon euroluk teklif hazırladığı iddia edilirken, Fenerbahçe’nin vereceği karar merakla bekleniyor.

  • Roma, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde için 15 milyon euro teklif hazırlığında.
  • Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

Fenerbahçe’de transfer hareketliliği başladı. Sarı-lacivertli ekibin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde’ye Avrupa’dan ciddi bir talip çıktı.

ROMA DEVREYE GİRDİ

İtalyan temsilcisi Roma’nın, Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Oosterwolde’nin performansını yakından takip eden Roma’nın teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

15 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

İddiaya göre Roma, 25 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oosterwolde için yönetimin nasıl bir karar vereceği merak konusu.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 44 maça çıkan Oosterwolde, savunmadaki istikrarlı performansıyla teknik ekibin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Hollandalı oyuncu, Fenerbahçe kariyerinde toplam 106 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ YÜKSEK

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Oosterwolde’ye gelen teklif, transfer döneminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday.

Alper Kızıltepe
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti

Kritik eşik aşıldı! Savaşın başından bu yana bir ilk
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
500

Yorumlar (1)

Ali şahdan Ungan:

25 e olur

Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi

"Kes lan" cevabı bardağı taşırdı! Bakanlık da ilk cezasını kesti
Fenerbahçe'de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın

Derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın
Seda Sayan'dan 'Ter kokuyor' dediği İstanbul'la ilgili sürpriz öneri

"Ter kokuyor" dediği İstanbul için bakın ne önerdi

Karısını taciz eden adamı yumrukla yere serdi! İzleyenler ikiye bölündü

Karısını taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi

"Kes lan" cevabı bardağı taşırdı! Bakanlık da ilk cezasını kesti
Rober Hatemo'yu korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü

Ünlü şarkıcıyı korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü
Fener taraftarından Tedesco'yu ağlatacak hamle

Fener taraftarından Tedesco'yu ağlatacak hamle