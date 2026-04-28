İzmir'de aranan hükümlü, ölen kız kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde, 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ölen kardeşine ait kimlikle çalıştığı gelinlikçide yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Gülden Ç'yi (54), Gediz Mahallesi'nde çalıştığı gelinlikçide düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlünün üzerinde yapılan aramada ölen kardeşine ait kimlik ele geçirildi.

Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
