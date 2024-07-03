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Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

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10 yıllık evliliğini bitirdikten 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız sessizliğini bozdu. Boşanma kararını kendisinin almadığını söyleyen Ayyıldız, "Üslubu son derece kırıcıydı, her şey 5 ay içinde oldu. Her şey yeterince çirkin" dedi.

Güldür Güldür Show'daki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 2 çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini bitirdi. Atilla, boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşkını ilan etti. Günlerdir sessizliğini koruyan Sinem Ayyıldız, boşanmanın perde arkasını anlattı.

"BEN ÇABALADIM AMA ÜSLUBU ÇOK KIRICIYDI"

Boşandıktan sonra Nokta Gazetesi'ne konuşan Sinem Ayyıldız, "Boşamayı ben istemedim, çabaladım ama üslubu çok kırıcı ve netti. Her şey 5 ay içinde oldu ve her şey yeterince çirkin" dedi. Ayyıldız, Instagram'da takipçilerinden gelen yorumları yanıtladı. Ayyıldız, şarkıcı Nez'e gönderme yapan takipçisinin "Erkeklerin boşanma sonrası tercih ettikleri kadınlar neden bu kadar kalitesiz oluyor bilen söylesin" yorumuna "Çözen bana da söylesin" cevabını verdi. Ayyıldız, kendisine destek vererek "Hiç üzülmeyin değerinizi zamanı gelince anlayacak" takipçisine "Değerim anlaşılmasın, herkes hak ettiğini yaşasın yeter" dedi.

Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

NE OLDU?

Oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2 hafta önce Instagram hesabından yaptığı açıklamada Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliklerini 10 Haziran'da anlaşmalı olarak bitirdiklerini açıklamıştı. Ayrılık kararıyla herkesi şaşkına çeviren Atilla, önceki gün şarkıcı Nez ile ilişkisini ilan ederek sarmaş dolaş pozlar verdi.

Kısa sürede eleştirilerin hedefi olan ikiliden Nez, "Onur kısa süre önce evliliğini bitirmiş, aylar önce de evleri ayırmış. Kimsenin yuvasını yıkmadım" derken Atilla da "Nez'le 2 yıldır takipleşiyoruz. Mayıs'ta tanıştık. Ama dava günü alınmış, boşanma süreci başlamıştı. Bu bir süreçti. 10 yıllık evli olan biri olarak, 23 yıldır tanıştığı eşiyle ayrılık sürecine giren biri olarak bir an önce bir ilişkiye başlamak gibi bir hayalde ya da planda olan biri değilim" dedi.

Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindiRüştü Onur Atilla ve Nez

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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