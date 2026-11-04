İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var

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İstanbul'da metrobüs hattında kaza meydana geldi. Esenyurt ilçesindeki Haramidere-Sanayi Durağı'nda yolcu almak için duran metrobüse, aynı yönden gelen başka bir metrobüs arkadan çarptı.

KAZADA YARALANANLAR VAR

Kazada, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı