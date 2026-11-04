İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! Yaralılar varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Esenyurt'ta Haramidere-Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken olay yerinden ilk görüntü geldi.
İstanbul'da metrobüs hattında kaza meydana geldi. Esenyurt ilçesindeki Haramidere-Sanayi Durağı'nda yolcu almak için duran metrobüse, aynı yönden gelen başka bir metrobüs arkadan çarptı.
KAZADA YARALANANLAR VAR
Kazada, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı