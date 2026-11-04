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İstanbul'da son 24 saatte en fazla yağış 44,4 milimetreyle Üsküdar'da kaydedildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün son 24 saatlik verilerine göre İstanbul genelinde yağışların ilçe ilçe dağılımı belli oldu. Kentte en fazla yağış 44,4 milimetreyle Üsküdar'da kaydedilirken Silivri Orman Sahası 42,1 milimetre, Çatalca 42,0 milimetreyle izledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün son 24 saate ait verilerine göre, İstanbul genelinde etkili olan yağışların ilçe ilçe dağılımı belli oldu. 24 saatte kaydedilen verilere göre kentte en fazla yağış alan yer 44,4 milimetre ile Üsküdar oldu.

Meteoroloji verilerine göre, son 24 saatlik periyotta İstanbul'un çeşitli noktalarına düşen toplam yağış miktarları sırasıyla şu şekilde:

-Üsküdar: 44,4 milimetre

- Silivri Orman Sahası: 42,1 milimetre

- Çatalca : 42,0 milimetre

-Silivri: 40,1 milimetre

-Ümraniye: 38,8 milimetre

- Çatalca Radar Sahası: 38,4 milimetre

-Pendik / Ömerli Barajı: 36,6 milimetre

-Arnavutköy / Terkos Barajı: 36,4 milimetre

-Sancaktepe: 32,8 milimetre

-Beykoz / Anadolu Feneri: 31,7 milimetre

-Arnavutköy: 31,6 milimetre

-Çekmeköy / Ömerli: 31,3 milimetre

-İstanbul Havalimanı: 30,6 milimetre

-Sarıyer / İTÜ Maslak Yerleşkesi: 30,1 milimetre

-Fatih / İstanbul Deniz Bilimleri Enstitüsü: 29,6 milimetre

-Eyüpsultan: 29,4 milimetre

-Kartal / Aydos Dağı: 29,2 milimetre

-Sarıyer: 28,9 milimetre

-Sarıyer / Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 28,3 milimetre

-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı: 27,6 milimetre

-Şişli: 26,5 milimetre

-Kadıköy / Göztepe: 26,0 milimetre

-Samandıra Havalimanı: 25,9 milimetre

-Beykoz: 25,7 milimetre

-İstanbul Bölge: 24,6 milimetre

-Büyükçekmece: 24,1 milimetre

-Sarıyer / Kumköy-Kilyos: 22,2 milimetre

-Florya: 20,0 milimetre

-Kadıköy Göztepe Rıhtım: 20,0 milimetre

-Şile: 18,9 milimetre

-Güngören / Davutpaşa Marmara: 18,8 milimetre

-Şile / Darlık Köyü: 17,8 milimetre

-İstanbul Atatürk Havalimanı: 17,4 milimetre

-Tuzla: 16,7 milimetre

-Beylikdüzü: 14,3 milimetre

-Şile / İsaköy: 13,7 milimetre

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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