Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail Merkez Seçim Komitesi, muhalefetin 67 sandalye kazandığını doğruladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail Merkez Seçim Komitesi, muhalefetin 67 sandalye kazandığını doğruladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Merkez Seçim Komitesi, geçen haftaki seçimlerde muhalefetin 67, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidar blokunun 53 sandalye kazandığını doğruladı. Hiçbir blok 61 sandalyeye ulaşamazken Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurmak üzere partilerle istişarelere başlayacak.

İSRAİL Merkez Seçim Komitesi, geçen hafta düzenlenen genel seçimlerin resmi sonuçlarını açıklayarak 120 sandalyeli parlamentoda muhalefet partilerinin 67, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidar blokunun ise 53 sandalye kazandığını doğruladı.

İsrail Merkez Seçim Komitesi, ülkede geçen hafta gerçekleştirilen genel seçimlerin sonuçlarını resmi olarak ilan etti. Açıklanan sonuçlara göre muhalefet partileri, 120 sandalyeli mecliste (Knesset) toplam 67 sandalye elde ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53 sandalyede kaldı.

Muhalefetin kazandığı 67 sandalyenin 48'ini eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi ile ittifak kuran partiler, 19'unu ise üç partili koalisyon olan Ortak Liste ve Ra'am Partisi'nden oluşan Arap liderliğindeki partiler elde etti. Ortaya çıkan bu tabloya göre ne Netanyahu ne de Eisenkot, kendi bloklarının dışından destek almadan çoğunluk hükümeti kurmak için gerekli olan 61 sandalyeye ulaşamadı.

Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg, resmi seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a sundu. İsrail yasalarına göre Cumhurbaşkanı Herzog, hükümeti kurma görevini hangi milletvekiline vereceğini belirlemek amacıyla bu akşam siyasi partilerle istişarelere başlayacak. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Herzog, yeni bir seçimin önüne geçilmesi ve istikrarlı bir hükümetin kurulabilmesi amacıyla siyasi partilere seçim vaatlerinde uzlaşma çağrısında bulundu.

Öte yandan Seçim Komitesi, şüpheli dış müdahale iddialarına yönelik devam eden soruşturmaya rağmen sonuçları onayladı. Komite Başkanı Sohlberg, söz konusu iddiaların henüz kanıtlanmadığını ve resmi açıklamayı ertelemek için bir gerekçe oluşturmadığını belirtti. Son günlerde seçim sonuçlarına gölge düşürmeye çalışan söylemler olduğuna dikkati çeken Sohlberg, seçimlerin usulüne uygun şekilde gerçekleştirildiğini ve sonuçların seçmenlerin iradesini yansıttığını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı

Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı
Uçaktan indi, saniyeler sonra korkunç sonu yaşadı

Polis müdürünün koruması uçaktan iner inmez korkunç sonu yaşadı
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti

Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtülüleri aşağılamıştı! O kadına en güzel cevabı sandığa giden halk verdi

Başörtüsü düşmanlığı da işe yaramadı

ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki!

ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki!
Trump'ın seçim yenilgisi altına yaradı! Fiyatlar yükseldi

Trump'ın yenilgisi sonrası kritik eşik aşıldı! Fiyatlar uçuşa geçti
Ne şakaları var ne acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Ne şakaları var ne acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor

250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk
Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo ve Messi'yi solladı
Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi

Aşkın yaşı yok! Usta sanatçı 78 yaşında evlendi