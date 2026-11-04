Kasımpaşa'dan ters köşe! Yeni teknik direktör Almanya'dan geliyor

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Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından yeni teknik direktör belli oldu. Daha önce Abdullah Avcı'nın adıyla anılan İstanbul temsilcisi, tercihini yabancı bir teknik adamdan yana kullandı.

ALFRED SCHREUDER İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. İstanbul ekibinin yeni teknik direktör tercihi, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin beklendiği süreçte dikkat çekti.

SON OLARAK NAGELSMANN İLE ÇALIŞTI

Haberde, Alfred Schreuder'in son olarak Almanya Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann ile birlikte çalıştığı belirtildi. Kasımpaşa'nın Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı ifade edilirken kulüpten resmi açıklama bekleniyor.