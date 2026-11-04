Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör 23 kilo verdi! Son hali şaşırttı

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Kızılcık Şerbeti dizisinde dört sezon boyunca Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör, son görüntüsüyle dikkat çekti. Diziden ayrılmasının ardından askerlik görevini tamamlayan ve Haysiyet dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu, katıldığı bir davette hem yeni projesi hem de geçirdiği fiziksel değişim hakkında konuştu.

TAM 23 KİLO VERDİ

Bir dönem aldığı kilolarla dikkat çeken Doğukan Güngör, düzenli spor yaparak 23 kilo verdiğini açıkladı. Fit görüntüsüyle objektiflere yansıyan oyuncu, zayıflama sürecinde harekete geçmeye karar verdiğini belirterek "Spor yaptım, 23 kilo verdim. Aksiyon almak gerekli dedim, aksiyon aldım" ifadelerini kullandı.

Güngör, hayatında yeni bir döneme başladığını belirterek hem fiziksel görünümünde hem de düşünce yapısında değişiklikler yaptığını anlattı.

"YAPIŞMADIĞINI GÖRDÜN"

Ünlü oyuncuya, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Fatih karakteri nedeniyle kendisine yakıştırılan "evlerden ırak damat" lakabı da soruldu.

Güngör, bu lakabın kendisine de yapışıp yapışmadığı yönündeki soruya gülerek "Yapışmadığını gördün" yanıtını verdi.

Eski karakteri Fatih ile Haysiyet dizisinde canlandırdığı Mehmet'in birbirinden oldukça farklı olduğunu belirten oyuncu, yeni rolünde aşkı ve ailesi arasında kalan, inandığı değerlerden vazgeçmeyen bir karaktere hayat verdiğini anlattı.

TARKAN'A BENZETİLDİ

Katıldığı davette tercih ettiği ceket nedeniyle Tarkan'a benzetilen Doğukan Güngör, ünlü şarkıcıya duyduğu hayranlığı dile getirdi.

"Tarkan başka bizim için. Kimse gibisi bile olamaz" diyen oyuncu, yapılan benzetmeye karşılık verdi.

AŞK HAYATIYLA İLGİLİ SORUYU DA YANITLADI

Yeni dizisindeki karakterin aşkı ile ailesi arasında kalmasından yola çıkılarak kendisine de benzer bir durumda nasıl davranacağı sorulan Güngör, ailesinin kendisini böyle bir seçim yapmak zorunda bırakmayacağını düşündüğünü söyledi.

Aşk ve ailenin birbirinden farklı kavramlar olduğunu belirten oyuncu, "Aşkı karakterlerde yaşamayı seviyorum ben" sözleriyle dikkat çekti.