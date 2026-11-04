Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada çalışma hayatına ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çeken Kalaycı, maaşlardaki eşitsizliklerin giderilmesi için kademeli intibak düzenlemesi yapılması gerektiğini vurguladı.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN İNTİBAK DÜZENLEMESİ ÇAĞRISI

Emeklilerin önemli bir bölümünün mevcut aylıklarıyla ay sonunu getiremediğini belirten Kalaycı, prim-maaş dengesinin yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi. Aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayısının gözden geçirilmesini talep eden Kalaycı, şu ifadeleri kullandı: "Bugün emeklilerin birçoğu aldıkları aylıkla ay sonunu getirememekte, geçim sıkıntısı çekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak emekli aylıklarını artıracak, prim ödeme gün sayısını ve ödenen prim tutarını esas almak suretiyle emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek düzenlemenin öncelikle yapılması görüşündeyiz. Prim-maaş dengesi gözetilerek mevcut emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek intibak düzenlemesinin kademeli bir şekilde yapılmasını, ayrıca emekli aylığı bağlanmasında güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesini gerekli görüyoruz."

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı

2027 ASGARİ ÜCRETİ İÇİN AÇLIK SINIRI VURGUSU

2027 yılında uygulanacak net asgari ücretin çalışanların yaşam koşulları göz önüne alınarak belirlenmesi gerektiğini ifade eden Kalaycı, büyükşehir vurgusu da yaparak "2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartları dikkate alınarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması, çalışanlara büyükşehirlerde kira ve ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz" ifadelerine yer verdi.

BAĞ-KUR'DA 7 BİN 200 GÜN TALEBİ VE SOSYAL REFORMLAR

Küçük esnaf ile çiftçilerin prim yükünün hafifletilmesini isteyen Kalaycı, Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi ve biriken borçların yapılandırılması çağrısında bulundu. Konuşmasında diğer sosyal güvenlik beklentilerine de değinen Kalaycı, birinci dereceye yükselen memurlara 3 bin 600 ek gösterge verilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine katılımını sağlamak adına devlet tarafından prim desteği verilerek emeklilik hakkı tanınması önerisini sundu.

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Kaynak: Haberler.com