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Şebnem Ferah konserinde "abla" diye seslenen hayranına dayanamadı: Bir kere daha derseniz...

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Şebnem Ferah konserinde 'abla' diye seslenen hayranına dayanamadı: Bir kere daha derseniz... Haber Videosunu İzle
Şebnem Ferah konserinde 'abla' diye seslenen hayranına dayanamadı: Bir kere daha derseniz...
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Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Şebnem Ferah, konserinde kendisine "abla" diye seslenen hayranına verdiği esprili yanıtla güldürdü. 54 yaşındaki sanatçının "Bazen teyze diyenler de oluyor" sözleri dikkat çekti.

Türk rock müziğinin güçlü seslerinden Şebnem Ferah, bu kez şarkılarıyla değil, konser sırasında hayranıyla yaşadığı eğlenceli diyalogla dikkat çekti. 54 yaşındaki sanatçı, sahnedeyken kendisine "abla" diye seslenen bir dinleyicisine verdiği yanıtla izleyenleri gülümsetti.

"BİR KERE DAHA ABLA DERSENİZ..."

Konser sırasında seyircilerle sohbet eden Şebnem Ferah, kendisine "abla" diye seslenen hayranına esprili bir şekilde karşılık verdi. Ünlü şarkıcı, "Çok teşekkür ederim oğlum. Bir kere daha abla derseniz..." diyerek yaşına yapılan göndermeye espirili bir dille cavep verdi.

"BAZEN TEYZE DİYENLER DE OLUYOR"

Hayranlarının kendisine hitap şekillerinden söz eden Ferah, zaman zaman "teyze" diye seslenenlerin de olduğunu anlattı. Sanatçının sahnedeki bu samimi ve esprili tavrı, konserin eğlenceli anlarından biri oldu.

Ekim Devrim Manduz
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErener:

yaş fena koyuyor pörtledi artık

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Haber YorumlarıRealist:

Abla deme, lazım olur deseydi...

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Haber YorumlarıErsan Yasar:

Bu yazarı çok aradınızmı sayfada yüz yerde aynı yazı.

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Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

abimi dıyecekler.

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