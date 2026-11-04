Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu kez özel hayatıyla ilgili ortaya atılan bir iddiayla konuşuluyor. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli çalıştırıcısının, Türk asıllı Rus Ayris Kurteş ile aşk yaşadığı iddia edildi.

İKİLİYİ İRFAN SARIOĞLU TANIŞTIRDI İDDİASI

Ortaya atılan iddiaya göre Okan Buruk ile Ayris Kurteş'in tanışmasına İrfan Sarıoğlu aracılık etti. İkilinin bu tanışmanın ardından yakınlaştığı ve yeni bir ilişkiye başladığı öne sürüldü.

GÖZLER OKAN BURUK'A ÇEVRİLDİ

Okan Buruk ve Ayris Kurteş'in aşk yaşadığı iddiasına ilişkin henüz taraflardan bir açıklama gelmedi. İkilinin ilişki yaşadığına yönelik iddialar şu ana kadar doğrulanmadı.

Kaynak: Haberler.com