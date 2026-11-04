Brad Pitt'in kızı babasının soyadını resmen sildirdi

Brad Pitt'in kızı babasının soyadını resmen sildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 18 yaşındaki kızı Vivienne, babasının soyadını resmen bıraktı. Mahkeme kararıyla adını Vivienne Marcheline Jolie olarak değiştiren genç kız, ünlü oyuncunun soyadını yasal olarak sildiren dördüncü çocuğu oldu.
- Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 18 yaşındaki kızı Vivienne'in babasının soyadı 'Pitt'i yasal olarak kullanmama başvurusu 2 Kasım'da görülen duruşmada mahkeme tarafından onaylandı ve resmi adı Vivienne Marcheline Jolie oldu.
- Vivienne, Brad Pitt'in soyadını yasal olarak bırakan dördüncü çocuk; Shiloh 2024'te, Maddox ve Zahara ise 2026'da soyadlarını değiştirmişti.
- Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 2016'da ayrılma kararı aldığı boşanma süreci Aralık 2024'te kesinleşti.
Hollywood'un bir dönem en çok konuşulan çiftlerinden Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ailesinde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Uzun süren boşanma süreciyle dünya basınında geniş yer bulan eski çiftin 18 yaşındaki kızları Vivienne, babasının soyadını yasal olarak kullanmama kararı aldı. Genç kızın başvurusu mahkeme tarafından kabul edildi.
MAHKEME KARARIYLA SOYADINI DEĞİŞTİRDİ
ABD basınında yer alan haberlere göre Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, 18 yaşına girmesinin ardından temmuz ayında Los Angeles'ta mahkemeye başvurarak soyadından "Pitt" ifadesinin çıkarılmasını talep etti.
2 Kasım'da görülen duruşmada mahkeme, başvuruya herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine isim değişikliğini onayladı. Böylece Vivienne'in resmi adı Vivienne Marcheline Jolie oldu.
BABASININ SOYADINI BIRAKAN DÖRDÜNCÜ ÇOCUK
Vivienne, Brad Pitt'in soyadını yasal olarak bırakan ilk çocuğu değil. Daha önce Shiloh, Maddox ve Zahara da benzer başvurularda bulunarak soyadlarını değiştirmişti.
Shiloh'un 2024 yılında başlattığı süreç mahkeme kararıyla sonuçlanırken, Maddox ve Zahara'nın başvuruları da 2026 yılında kabul edildi. Vivienne'in ikiz kardeşi Knox'un ise mezuniyetinde yalnızca "Jolie" soyadını kullandığı, ancak yasal isim değişikliği yaptığına ilişkin bir doğrulama bulunmadığı belirtildi.
DAHA ÖNCE DE ANNESİNİN SOYADINI KULLANMIŞTI
Vivienne'in babasının soyadını bırakma kararı aslında ilk kez gündeme gelmiyor. Genç kız, 2024 yılında annesi Angelina Jolie ile birlikte çalıştığı Broadway yapımı "The Outsiders"ın programında Vivienne Jolie adıyla yer almıştı.
O dönem bu tercihin yalnızca profesyonel bir kullanım olup olmadığı bilinmezken, son mahkeme kararıyla değişiklik resmiyet kazandı.
2024 YILINDA BOŞANMIŞLARDI
2005 yılında başlayan ilişkileriyle Hollywood'un en çok konuşulan çiftleri arasına giren Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2014 yılında evlenmişti. Ancak çift, 2016 yılında yollarını ayırma kararı aldı.
Yıllarca süren hukuki sürecin ardından boşanmaları Aralık 2024'te kesinleşti. Eski çiftin çocuklarının soyadı tercihleri ise ayrılığın ardından dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.