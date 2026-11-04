Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna bağlama ve türkü ile uğurlandı

Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna bağlama ve türkü ile uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazeteci Kayhan Ayhan'ın annesi Gülsüm Sultan, vasiyet niteliğindeki sevgisine uygun olarak tabutunun başında saz eşliğinde söylenen türküler ve gülbenglerle, binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Gazeteci Kayhan Ayhan'ın annesi Gülsüm Sultan, binlerce seveninin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Türküleri ve gülbengleri çok sevdiği belirtilen merhume Gülsüm Sultan için düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Merhumenin naaşı, tabutunun başında saz eşliğinde seslendirilen türküler ve okunan gülbengler eşliğinde dualarla toprağa verildi.
Kaynak: Haberler.com