Time, yapay zekanın mimarlarını 'Yılın Kişisi' seçti

Dünyanın en saygın yayınlarından Time, 2025'in "Yılın Kişisi"ni bu kez tek bir kişiye değil, tüm dünyada dengeleri değiştiren yapay zeka liderlerine verdi. Dergi, küresel ekonomiden siyasete, bilimden gündelik yaşama kadar her alanda hissedilen yapay zeka etkisinin, yılın en belirleyici unsuru olduğunu vurguladı.

TEKNOLOJİ DÜNYASININ EN GÜÇLÜ İSİMLERİ BİRARADA

Time'ın seçtiği listede, küresel yapay zeka yarışının en kritik aktörleri yer aldı. Kapakta gösterilen isimler şöyle:

Mark Zuckerberg (Meta)

Elon Musk (xAI, Tesla, SpaceX)

Jensen Huang (NVIDIA)

Sam Altman (OpenAI)

Demis Hassabis (Google DeepMind)

Lisa Su (AMD)

Dario Amodei (Anthropic)

Fei-Fei Li (Stanford Üniversitesi / İnsan Merkezli Yapay Zekâ Enstitüsü)

Dergi, bu isimlerin "yapay zekanın yükselişinde küresel dönüşümün itici gücü" olduğunu belirtti.

İLK KAPAK: 1932'NİN EFSANE FOTOĞRAFINA AL YORUMU

Time bu özel sayısı için iki farklı kapak tasarladı.

Time, ilk kapakta 1932 tarihli ikonik "Gökdelenin Tepesinde Öğle Yemeği" fotoğrafına göndermede bulundu.

AI liderleri, bu kez çelik bir kiriş üzerinde yan yana otururken tasvir edildi. Bu görsel, "yeni dünyanın inşasında rol alan modern işçiler" metaforuyla yorumlandı.

İKİNCİ KAPAK: DEV BİR "AL"YAPISININ İÇİNDE

Derginin ikinci kapağında ise dışı iskelelerle kaplı, devasa bir "AI" yapısı yer alıyor. Aynı teknoloji liderleri bu yapının içinde konumlandırıldı. Bu görsel, yapay zekânın henüz gelişim aşamasında olduğunu ve sürekli yeniden inşa edilen bir alan olduğuna dikkat çekiyor.

"2025'İN EN BÜYÜK ETKİSİ YAPAY ZEKA

Time editörleri, kararın gerekçesinde şu değerlendirmelere yer verdi:

Yapay zeka, sağlıktan eğitime, savunmadan medyaya kadar tüm alanlarda belirleyici bir rol üstlendi.

AI, yıl boyunca en fazla tartışma yaratan, en çok yatırım alan ve gündemi en çok şekillendiren teknoloji oldu.

Bu nedenle 2025, "AI'nin bir kavram olmaktan çıkıp küresel güce dönüştüğü yıl" olarak nitelendirildi.

Time, yapay zeka gelişiminin yanında şu başlıkların da çıtanın yükselmesinde etkili olduğunu vurguladı:

Yanıltıcı içerik ve güvenlik riskleri,

İş gücünde dönüşüm ve otomasyon tartışmaları,

Etik ve regülasyon ihtiyacı,

Enerji tüketimi ve ekolojik yük,

Teknoloji devlerinin güç dengelerini değiştirmesi.

Dergi, "Bu mimarlar yalnızca teknoloji üretmiyor, aynı zamanda yeni bir çağın kurallarını yazıyor" ifadesini kullandı.