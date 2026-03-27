Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek

Bir vatandaş evini satıp 1 kilogram altın aldı. O anları sosyal medyada paylaşan adam, "Evliyim ve 2 çocuğum var. Kiraya geçtik. Tüm birikimimiz buydu. Sosyal medyada dalga geçenleri göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma inanıyorum." dedi.

Türkiye'de yaşayan ve iki çocuk babası olan bir vatandaş, oturduğu dairesini satarak tüm birikimiyle 1 kilogram altın aldı. Aldığı riskli kararı sosyal medya hesabından duyuran vatandaş, ailesiyle birlikte kiraya çıktığını ve tüm birikimini altına bağladığını açıkladı. Paylaşımında, bu kararı gelecekte çok daha büyük kazançlar elde etmek amacıyla aldığını ifade etti.

"4 TANE EV ALACAĞIMA İNANIYORUM"

Kendisiyle dalga geçenlere sosyal medya üzerinden yanıt veren yatırımcı, altının değer kazanmasıyla birlikte kısa sürede servetini katlayacağını iddia etti. "Şu an kiradayız ama 1-2 yıl içinde bu altın sayesinde 4 tane ev alacağıma inanıyorum" diyen adamın bu hamlesi, sosyal medyada hem destek gördü hem de büyük bir risk olarak değerlendirilerek tartışma konusu oldu.

Turan Yiğittekin
Hande Erçel serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Hande Erçel'le ilgili karar verildi
Haberler.com
Hava 180 derece değişecek! Uyarılar peş peşe geldi, günlerce sürecek

Hava 180 derece değişecek! Uyarılar peş peşe geldi, günlerce sürecek
Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi
Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Hava 180 derece değişecek! Uyarılar peş peşe geldi, günlerce sürecek

Hava 180 derece değişecek! Uyarılar peş peşe geldi, günlerce sürecek
Podyumda talihsiz an! Yarışmacının başına gelen herkesi şoke etti

Belki de yarışmayı kazanacaktı hiç istemeyeceği bir şey oldu
FBI direktörünün e-posta adresi hacklendi

FBI'ın başındaki isme şok! Çarşaf çarşaf yayımladılar