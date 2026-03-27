KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye'nin barış çabası dünya için önemli bir katkı

Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi Forumu 2026” Gazimağusa’da gerçekleşti. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte jeopolitik gelişmelerden enerji politikalarına kadar birçok başlık ele alındı. Forum, uluslararası düzeyde önemli isimleri bir araya getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da programda konuşma yaptı.

AMCAOĞLU’NDAN TÜRKİYE VURGUSU

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti ve yönetiminin barış çabasına değinen Bakan Amcaoğlu, "Herkesin savaş dediği, ölüm dediği, çocukları, yaşlıları, kadınları zalimce katlettiği bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk halkının barış için çabası dünya için önemli bir katkıdır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YÖNETİMİNİN NE KADAR ÖN PLANA ÇIKTIĞINI GÖREBİLİYORUZ"

Amcaoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Adası'nın ne anlama geldiğini bugün yaşadıklarımızla bir kez daha canlı olarak görebiliyoruz. Kıbrıs Adası çok önemli, Kıbrıs Türk halkı çok önemli. Sadece Kıbrıs Türk halkının, sadece Türk halkının değil, yaşananlarla birlikte Türkiye'nin üstlenmiş olduğu vizyonla, bu sıkıntılar yaşanırken dünyanın akıl sağlığıyla alakalı Türkiye'nin yönetiminin ne kadar ön plana çıktığını rahatlıkla buradan görebiliyoruz.

"GÜVENLİK KONULARINDA TÜRKİYE'SİZ BİR ADIM ATILAMAZ"

Herkesin savaş dediği, herkesin ölüm dediği, herkesin çocukları, yaşları, kadınları zalimce katlettiği bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk halkının ne kadar insani yaklaşımlarla bu konulara destek verebilmek için canhıraş içinde olduğunu herkes gördü.

Bugün dünyada güvenlik konuları açıldığında Türkiye’siz bir kurulun oluşamayacağı, Türkiye’siz bir adımın atılamayacağı söylenirken Türkiye bu alandaki yükselişini bir güç gösterisi için değil, kendi toprak bütünlüğünü korumak, mazlumlara destek olmak ve düşmanlarına caydırıcı bir mesaj vermek amacıyla gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE KÜRESEL BARIŞIN KORUNMASI ADINA ÖNEMLİ BİR AKTÖR"

Bugün bu forumda bir kez daha görüyoruz ki Türkiye, yalnızca Doğu Akdeniz’deki 1833 kilometrelik kıyı şeridinin sorumluluğunu üstlenen bir ülke değil; aynı zamanda dünyanın büyük bir savaşın eşiğinde olduğu bu kritik süreçte, küresel barışın korunması ve olası krizlerin yönetilmesi adına önemli adımlar atan bir aktör konumunda. İnancımız odur ki; Türkiye Cumhuriyeti’nin, hem savaş sürecinde hem de sonrasında ortaya çıkabilecek tüm krizlerin yönetiminde öncü rol üstleneceğini hep birlikte görebilme şansına haiz olacağız."

Kaynak: Haberler.com