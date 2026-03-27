İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi. Saldırıda yaralanan ve hastaneye kaldırılan Talip Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakır'ın bir hafta önce polislikten emekli olduğu öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybeden diğer iki kişi; iş insanı ve mekanın sahibi Volkan Berberoğlu ile uluslararası bir akaryakıt firmasında yönetici olan Cem Özer'di.

BİR HAFTA ÖNCE EMEKLİ OLMUŞ

Talip Çakır'ın yaklaşık bir hafta önce polislikten emekliye ayrıldığı, kurşunun karın bölgesine isabet ettiği ve iç organlarının zarar gördüğü bildirildi. Volkan Berberoğlu'nun iş insanı, aynı zamanda saldırının gerçekleştirildiği eğlence mekanının sahibi olduğu belirtildi. Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer'in de uluslararası bir akaryakıt firmasında yöneticilik yaptığı, olay sırasında yakınlarda bulunduğu, silah sesleri üzerine de eğlence mekanına gittiği anlaşıldı.

2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Diğer yandan olayda yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Volkan Berberoğlu'nun cenazesinin ikindi namazının ardından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Karaburun Aile Mezarlığı'nda, Cem Özer'in cenazesinin İzmit Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camisi'nde yine ikindi namazı akabinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
