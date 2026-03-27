Batman Petrolspor ve Bursaspor, 1. Lig yolcusu

Normal sezon heyecanının sona yaklaştığı Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, Kırmızı Grup'ta ise Bursaspor son haftalara 1. Lig'e yükselme yolunda avantajlı girdi.

TFF 2. LİG'DE HEYECAN DEVAM EDİYOR

İki grupta toplam 37 takımın yer aldığı Nesine 2. Lig'de grup liderleri doğrudan 1. Lig vizesi alacak. İki gruptan birer ekibin daha 1. Lig'e çıkacağı ligde liderleri takip eden dörder takım play-off oynamaya hak kazanacak. 19 takımlı Beyaz Grup'ta 4, 18 ekibin yer aldığı Kırmızı Grup'ta ise 3 takım lige veda edecek. Ligde normal sezonun 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla sona erecek. Beyaz Grup'ta 33. hafta, Kırmızı Grup'ta 30. hafta müsabakaları yarın ve pazar günü oynanacak.

BEYAZ GRUP'TA LİDER BATMAN PETROLSPOR

Grupta 70 puanla lider durumda bulunan Batman Petrolspor, en yakın rakibi Muğlaspor'un 5 puan önünde yer alıyor. Muğlaspor'u 55 puanlı Adana 01 FK, 54 puana sahip Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve elli üçer puanlı Seza Çimento Elazığspor ve İskenderunspor takip ediyor.

LİGDE SON 6 MAÇ

Beyaz Grup'ta 34. haftada birbirlerine rakip olacak ilk 2 sıradaki Batman Petrolspor ve Muğlaspor'un kalan maçları şöyle:

Batman Petrolspor: GMG Kastamonuspor (D), Muğlaspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor (D), Beykoz Anadoluspor, Bucaspor 1928 (D), Kepezspor

Muğlaspor: Altınordu, Batman Petrolspor (D), Karacabey Belediyespor, Karaman FK (D), Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, GMG Kastamonuspor (D)

Toplam 4 ekibin ligden düşeceği grupta 15 puanlı Bucaspor 1928, 17 puanı bulunan Karaman FK, 22 puanlı Altınordu ile yirmi üçer puanla son 6 haftaya giren Kepezspor ve Beykoz Anadoluspor lige veda etmeye en yakın adaylar.

KIRMIZI GRUPTA LİDER BURSASPOR

En yakın rakibi Aliağa Futbol'un 5 puan önünde lider durumda bulunan 67 puanlı Bursaspor, kalan 5 haftada bu avantajını koruyarak 1. Lig'e dönmenin hesaplarını yapıyor. İlk 2 sırayı takip eden 61 puanlı Mardin 1969, 58 puana ulaşan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ve 57 puana sahip Muşspor play-off barajında bulunuyor.

LİGDE SON 5 MAÇ

Kırmızı Grup'ta 1. Lig için iddiasını sürdüren iki ekibin son haftada birbirlerine rakip olacağı ligde, Bursaspor ve Aliağa Futbol'un maç programı şöyle:

Bursaspor: Fethiyespor (D), Mardin 1969, Ankara Demirspor (D), Somaspor, Aliağa Futbol (D)

Aliağa Futbol: ISBAŞ Isparta 32, Granny's Waffle Kırklarelispor (D), Menemen FK, Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (D), Bursaspor

Düşen takımların belli olduğu grupta maçlara çıkmayan Yeni Malatyaspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun yanı sıra Adanaspor gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek.