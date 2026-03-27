Maskeli gaspçılara Türk vatandaşından beklemedik müdahale: Nasıl kaçacaklarını şaşırdılar

Londra'da yaşayan Türk vatandaşı Engin Uslu, evine girmeye çalışan maskeli ve sopalı dört gaspçıya karşı gösterdiği cesaretle ülkede gündem oldu. Olay, yemek siparişi kuryesinin kapıyı çalmasıyla başladı. Pusuda bekleyen dört şüpheli, kuryeyi iterek eve girmeye çalışırken, Uslu duruma anında müdahale etti. Hiçbir silah kullanmadan dört saldırganı kapının dışına çıkaran ve kovalayan Uslu'nun bu tavrı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Türk vatandaşı Engin Uslu, evine girmeye çalışan maskeli ve sopalı dört gaspçıya karşı gösterdiği cesaretle dikkat çekti. Uslu'nun saldırganları tek başına püskürttüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

KURYE TUZAĞIYLA GELDİLER

Olay, Uslu ailesinin evine gelen bir yemek siparişi kuryesinin kapıyı çalmasıyla başladı. İddiaya göre pusuda bekleyen maskeli dört şüpheli, kuryeyi iterek eve zorla girmeye çalıştı.

EV SAHİBİNDEN ANINDA MÜDAHALE

Kapıda saldırganlarla karşı karşıya gelen Engin Uslu, tereddüt etmeden müdahale etti. Ailesini korumak için harekete geçen Uslu, saldırganları fiziki müdahaleyle kapının dışına kadar çıkardı.

4 SALDIRGAN KAÇTI

Hiçbir silah kullanmadan direnen Uslu'nun karşısında tutunamayan dört şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Engin Uslu'nun soğukkanlı tavrı sosyal medyada geniş yankı buldu. Hem İngiltere'deki Türk toplumu hem de yerel kullanıcılar tarafından takdir edilen Uslu için "Korkusuz Türk" yorumları yapıldı.

"SADECE AİLEMİ KORUDUM"

Olay sonrası kısa bir açıklama yapan Uslu, yaptığı müdahalenin tamamen ailesini koruma içgüdüsüyle gerçekleştiğini belirtti.

Elif Yeşil
