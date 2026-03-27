Haberler

Ardahan'da 2 kardeş silahlı kavgada öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Göle ilçesindeki bir kavgada iki kardeş hayatını kaybetti. Eren H. ve kardeşi Yavuz H., Fırat K. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay, Çakırdere köyünde meydana geldi ve kavga nedeni henüz bilinmiyor. Eren H.'nin cezaevinden izinli olduğu ve Fırat K.'nin cinayet şüphelisi olarak arandığı bildirildi. Jandarma, Fırat K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde Eren H. ile kardeşi Yavuz H., kavga ettikleri Fırat K. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri, Fırat K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Göle ilçesine bağlı Çakırdere köyünde meydana geldi. Eren H ve kardeşi Yavuz H. ile Fırat K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü, Fırat K., Eren ve Yavuz H.'ye silahla ateş etti. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eren ve Yavuz H. kardeşlerin olay yerinde öldüğü belirlendi. Eren H.'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı bildirildi. Jandarma, cinayet şüphelisi Fırat K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

