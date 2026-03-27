Haberler

Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor Haber Videosunu İzle
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilçam’ın tanınan isimlerinden Serpil Örümcer, kentsel dönüşüm ve artan kira fiyatları nedeniyle zor günler geçirdiğini açıklayarak destek çağrısında bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Sedat Peker'i etiketleyerek "Yardımcı olun" çağrısında bulundu.

  • Serpil Örümcer, yaşadığı evin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle taşınmak için az zamanı kaldığını açıkladı.
  • Serpil Örümcer, geçimini sağlamak için resimlerini, kasetlerini ve üzerinde fotoğrafı bulunan bir saati satışa çıkardı.
  • Sosyal medya kullanıcıları, Serpil Örümcer'e destek olunması için Sedat Peker'i etiketledi.

1967 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla tanınan ve 70’li yıllarda sinema ile müzik dünyasında adından söz ettiren Serpil Örümcer, son dönemde yaşadığı maddi sıkıntılarla yeniden gündeme geldi. Daha önce faturalarını ödeyebilmek için fotoğraflarını sattığını açıklayan Örümcer, şimdi de yaşadığı evin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini duyurdu.

“ÇOK AZ ZAMANIM KALDI”

Sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunan Örümcer, kendisine ev verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Şu anda kirada oturuyorum. Ne yazık ki yaşadığım ev de kentsel dönüşüme girdi ve taşınmak için çok az zamanım kaldı” ifadelerini kullandı.

GEÇİMİNİ SAĞLAMAK İÇİN... 

Yeni bir ev bulmakta zorlandığını dile getiren sanatçı, artan kira fiyatlarının bütçesini aştığını söyledi. Örümcer, geçimini sağlamak için resimlerini, kasetlerini ve üzerinde fotoğrafı bulunan bir saati satışa çıkardığını da açıkladı. 

SEDAT PEKER'İ ETİKETLEDİLER 

Sanatçının açıklamaları sonrası sosyal medyada çok sayıda destek mesajı paylaşıldı. Kullanıcılar, Örümcer’e destek olunması gerektiğini belirterek zor günlerin geride kalması temennisinde bulundu. Bazı kullanıcılar da Sedat Peker'i etiketleyerek "Yardımcı olun" çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi

Ünlü oyuncu uçaktan iner inmez gözaltına alındı
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi

Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü

Son nefesini bu şekilde verdi

Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHalil:

Çağdaş medeni sandığınız hayatın sonu böyle bitiyor işte yaşlılık ardından sefil bir ölüm Allah'ın kanunlarına uyun dünya ebedi değil sonunda iki metrelik mezar hesap var

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Bir umuttur yaşamak.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

YAŞLILIK EN KÖTÜ ZAMAN BİDE YANINDA İNSAN OLMAZSA

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Akgül:

Hayat böyle bir şey. Film son yazmadan bugünler için birikim yapmak gerekiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor

İndiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi

Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor

İndiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Bosna Hersek için Dünya Kupası umutları bitti derken Dzeko sahneye çıktı

Dünya Kupası umutları bitti derken o sahneye çıktı