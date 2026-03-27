Haberler

A Milli Takım'da sürpriz gelişme: Kadroda değişiklik yapıldı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım, Semih Kılıçsoy'un Romanya ile oynanan karşılaşmanın ardından Hırvatistan maçı için Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptığını açıkladı.

  • Semih Kılıçsoy, A Milli Takım aday kadrosundan Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçti.
  • Ümit Milli Takım, 31 Mart'ta Hırvatistan ile deplasmanda maç oynayacak.
  • Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan maçı TSİ 18.30'da Osijek'teki Opus Arena'da başlayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçında Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

SEMİH KILIÇSOY ÜMİT MİLLİ TAKIM'A GEÇİŞ YAPTI

FIFA Dünya Kupası play-off maçları için A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy, Romanya ile oynanan karşılaşmanın ardından Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları için A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy, dün Romanya ile oynanan karşılaşmanın ardından Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı. 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine gidebilmek için Hırvatistan ile grup liderliği mücadelesi veren ve maç fazlasıyla 1. sırada yer alan Ümit Milli Takımımız, rakibiyle 31 Mart'ta deplasmanda kritik öneme sahip bir müsabakaya çıkacak. Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacak maç TSİ 18.30'da başlayacak" denildi.

Numan Darğın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

