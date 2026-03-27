Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi

ABD ve İsrail’in üç haftayı aşkın süredir İran genelinde binlerce hedefe yönelik saldırıları, milyarlarca dolarlık yüksek teknolojili askeri ekipmanın kaybına veya ciddi hasar almasına yol açtı. Karadaki hasarın önemli bir bölümünü İran’ın balistik füzeleri ve insansız hava araçları oluşturdu.

  • ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ilk üç haftasında oluşan hasarın telafisi 1,4 milyar ile 2,9 milyar dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor.
  • Savaşın ilk üç haftasında bir F/A-18 Hornet, üç F-15E Strike Eagle, bir F-35A Lightning II, iki KC-135 ve beş KC-135 uçağı hasar gördü veya kaybedildi.
  • Savaşın başlangıcından bu yana bir düzineden fazla MQ-9 Reaper insansız hava aracı kaybedildi ve USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın çıktı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ilk üç haftasında milyarlarca dolarlık askeri kayıp yaşanırken, hava araçları ve insansız sistemlerde ciddi hasar oluştu.

MALİYET 1,4 İLA 2,9 MİLYAR DOLAR ARASINDA

Amerikan Girişim Enstitüsü adına savaşın maliyetini takip eden ve Trump yönetiminin ilk döneminde Pentagon’da üst düzey bütçe yetkilisi olarak görev yapan Elaine McCusker, savaşın ilk üç haftasında oluşan hasarın telafisinin 1,4 milyar ile 2,9 milyar dolar arasında olabileceğini belirtti. Daha yüksek maliyet tahminine, Katar’daki bir ABD hava üssünde bulunan radarın gördüğü zarar da dahil edildi.

Pentagon’un Beyaz Saray’a ilettiği 200 milyar dolarlık İran ek harcama talebinde, yenilenmesi planlanan bazı silah ve platformlar da yer aldı.

HAVA ARAÇLARINDA AĞIR KAYIP

1 Mart’ta Kuveyt’e ait bir F/A-18 Hornet savaş uçağı, yanlışlıkla üç ABD’ye ait F-15E Strike Eagle uçağını düşürdü. Altı mürettebat fırlatma koltuklarıyla kurtuldu. Yeni model bir F-15’in maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar olarak biliniyor.

19 Mart’ta bir ABD F-35A Lightning II savaş uçağı acil iniş yaptı, pilotun durumunun stabil olduğu bildirildi. İran, uçağa ateş açtığını iddia etti. Bir F-35A’nın maliyeti yaklaşık 82,5 milyon dolar seviyesinde.

12 Mart’ta Irak üzerinde iki KC-135 uçağının çarpışması sonucu altı mürettebat hayatını kaybetti. Ayrıca Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlenen İran füze saldırısında beş KC-135 uçağı daha hasar gördü.

Boeing’in 1960’lardan bu yana üretmediği KC-135’lerin yerine, birim maliyeti yaklaşık 165 milyon dolar olan KC-46 Pegasus tanker uçaklarının kullanılması planlanıyor.

İHA VE DENİZ GÜCÜNDE KAYIPLAR

Savaşın başlangıcından bu yana bir düzineden fazla MQ-9 Reaper insansız hava aracı kaybedildi. Bu araçların en az sekizi İran füzeleri tarafından düşürülürken, üçü karada imha edildi, biri ise bir Körfez ülkesi tarafından yanlışlıkla vuruldu. Bazı Reaper’ların da hasar gördüğü bildirildi.

Her biri en az 16 milyon dolar değerinde olan MQ-9’ların üretimi durdurulurken, ABD ve müttefikleri için yaklaşık 30 milyon dolar maliyetle MQ-9B SkyGuardian modeli üretiliyor.

Öte yandan, çatışmada doğrudan hasar almasa da 12 Mart’ta USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın çıktı. Ana çamaşırhane bölümünde başlayan yangın, mürettebatın yaşam alanlarına kadar yayıldı. Uçak gemisi onarım çalışmaları için Yunanistan’ın Souda Körfezi’ndeki limana çekildi.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bir savaşın mağlubu olur ama kazananı yoktur. Büyük önder diyor ki Millet hayatı tehlikeye girmedikçe, çıkarılan savaş savaş değil, cinayettir

Haber Yorumlarıcsd zbn:

İRAN'IN ARKASINDA RUSYA ÇİN OLMASA İŞLERİ ZOR ABD ATOM ATMADAN BİRŞEY YAPAMAZ

Haber Yorumlarıekolojixx a:

Amerikanın ardını Pandemide görmüştük ,askeri düzeyde de şişirme imiş bu durumu fak eden çin ve rusya,kuzey kore amerikanın ipini çekebilir

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

