Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
Asal Araştırma’nın 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı ankette AK Parti yüzde 34,6 ile ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 32 ile ikinci sırayı aldı; DEM Parti ve MHP’nin takip ettiği listede diğer partilerin oy oranları daha düşük seviyelerde kaldı.
Erken seçim tartışmaları devam ederken Asal Araştırma 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorulu anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
AK PARTİ İLK SIRADA, CHP YAKIN TAKİPTE
Anket sonuçlarına göre; AK Parti yüzde 34,6 ile ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 32 oy oranıyla ikinci sıradaki yerini korudu. DEM Parti yüzde 8,9 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 8,2 ile onu takip etti. İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 4,8 olarak ölçüldü.
DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI
Araştırmada Zafer Partisi yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8, Anahtar Parti yüzde 2,7 ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 1 oy aldı. “Diğer” partilerin toplam oy oranı ise yüzde 1,9 olarak açıklandı.