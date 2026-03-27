Haberler

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asal Araştırma’nın 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı ankette AK Parti yüzde 34,6 ile ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 32 ile ikinci sırayı aldı; DEM Parti ve MHP’nin takip ettiği listede diğer partilerin oy oranları daha düşük seviyelerde kaldı.

Erken seçim tartışmaları devam ederken Asal Araştırma 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorulu anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 

AK PARTİ İLK SIRADA, CHP YAKIN TAKİPTE

Anket sonuçlarına göre; AK Parti yüzde 34,6 ile ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 32 oy oranıyla ikinci sıradaki yerini korudu. DEM Parti yüzde 8,9 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 8,2 ile onu takip etti. İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 4,8 olarak ölçüldü.

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Araştırmada Zafer Partisi yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8, Anahtar Parti yüzde 2,7 ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 1 oy aldı. “Diğer” partilerin toplam oy oranı ise yüzde 1,9 olarak açıklandı.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi

Ünlü oyuncu uçaktan iner inmez gözaltına alındı
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Transfer yasağı alan Amedspor'dan açıklama var

Süresiz transfer yasağı alan Amedspor'dan açıklama var
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi

Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi