Podyumda talihsiz an! Yarışmacının başına gelen herkesi şoke etti

Podyumda talihsiz an! Yarışmacının başına gelen herkesi şoke etti Haber Videosunu İzle
Podyumda talihsiz an! Yarışmacının başına gelen herkesi şoke etti
Miss Grand Thailand güzellik yarışmasında yarışmacılardan Kamolwan Chanago, kendini tanıttığı sırada protez dişleri düştü. O anlar kameraya yansırken yarışmacı hiçbir şey olmamış gibi yürüyüşüne ve sunumuna devam etti.

Tayland’ı uluslararası yarışmada temsil edecek ismin belirlendiği Miss Grand Thailand güzellik yarışmasında, yarışmacılardan Kamolwan Chanago’nun sahnede yaşadığı talihsiz anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

PODYUMDA BEKLENMEDİK AN

Pathum Thani’yi temsil eden Chanago, jüri ve seyircilerin karşısına çıkarak kendini tanıttığı sırada beklenmedik bir durum yaşadı. Temsil ettiği şehri söylediği anda protez dişleri kaydı.

SOĞUKKANLILIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Yaşananlara rağmen soğukkanlılığını koruyan Chanago, arkasını dönerek hızlı ve dikkatli bir şekilde protez dişlerini düzeltti. Ardından hiçbir şey olmamış gibi yürüyüşüne ve sunumuna devam etti.

İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Transfer yasağı alan Amedspor'dan açıklama var

Süresiz transfer yasağı alan Amedspor'dan açıklama var
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi

Ünlü oyuncu uçaktan iner inmez gözaltına alındı