MİT ve emniyetten PKK'lı provokatörlere operasyon: 26 gözaltı

İstanbul'da, izinsiz gösteri düzenleyerek terör örgütü propagandası yapan 26 kişi, MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

İstanbul'da, Nevruz kutlamalarını istismar ederek izinsiz gösteri düzenleyen ve terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve İstanbul Emniyeti tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

26 GÖZALTI, ÇEŞİTLİ MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel flamalar ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
