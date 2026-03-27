İsrailli asker, Filistinli babayı çocuğunun gözü önünde dövdü
Kudüs’te, bir Filistinli baba çocuğuyla yürürken İsrail askerleri tarafından uzun süre dövüldü. İsrail askerinin Filistinli babaya copla defalarca vurduğu anlar kameraya yansıdı.
DEFALARCA COPLADILAR
Kameralara yansıyan görüntülerde, askerlerin savunmasız durumdaki babayı coplarla defalarca vurduğu görüldü. Çocuğun gözleri önünde gerçekleşen şiddet anları, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
Uzun süre darp edilen babanın ve yanındaki çocuğunun yaşadığı o anlar, sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yankı buldu. Bölgedeki sivil halkın maruz kaldığı sert müdahalelerin son örneği olan bu olay, insan hakları örgütleri tarafından kınanırken, görüntüler bölgedeki gerilimi bir kez daha tırmandırdı.