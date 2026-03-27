İsrailli asker, Filistinli babayı çocuğunun gözü önünde dövdü

Kudüs'te bir Filistinli baba, çocuğunun yanında yürüdüğü sırada İsrail askerlerinin saldırısına uğradı.

DEFALARCA COPLADILAR

Kameralara yansıyan görüntülerde, askerlerin savunmasız durumdaki babayı coplarla defalarca vurduğu görüldü. Çocuğun gözleri önünde gerçekleşen şiddet anları, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Uzun süre darp edilen babanın ve yanındaki çocuğunun yaşadığı o anlar, sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yankı buldu. Bölgedeki sivil halkın maruz kaldığı sert müdahalelerin son örneği olan bu olay, insan hakları örgütleri tarafından kınanırken, görüntüler bölgedeki gerilimi bir kez daha tırmandırdı.

