İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan sürpriz market denetimi

ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu başlayan savaşın ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'daki marketleri sürpriz bir ziyarette bulundu. Güvenlik konvoyu olmadan gerçekleştirilen ziyaretlerde Pezeşkiyan, süpermarket raflarını inceledi, temel gıda ürünlerinin durumu ve fiyatları hakkında bilgi aldı. Ziyarette marketlerde ürün olduğu göze çarptı.

MARKETLERDE YERİNDE İNCELEME

    Pezeşkiyan, önceden haber verilmeden gerçekleştirilen ziyaretlerde süpermarket raflarını inceledi. Temel gıda ürünlerinin durumu ve fiyatlar hakkında yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı'nın esnafla da sohbet ettiği görüntülere yansıdı.

    FİYAT ETİKETLERİNİ BİZZAT KONTROL ETTİ

    Savaşın ekonomik etkilerini yerinde görmek isteyen Pezeşkiyan, temel gıda maddelerinin fiyatlarını tek tek inceledi. Alışveriş yapan vatandaşlarla dertleşen Cumhurbaşkanı, stokçuluğa ve fahiş fiyatlara karşı bizzat teyakkuzda olduğunun sinyalini verdi.

    VATANDAŞLARLA DOĞRUDAN TEMAS

    Ziyaret sırasında alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelen Pezeşkiyan, talepleri dinledi. Görüşmelerde, savaş sürecinin günlük yaşam üzerindeki etkileri ve iç piyasadaki durum ele alındı. Pezeşkiyan marketlerde ürün kıtlığının yaşanmadığı mesajını verdi.

    Bölgede gerginliğin had safhada olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanını halkın arasında güvenlik önlemleri olmadan görüntülenmesi dünya kamuoyunun dikkatini çekti.

    Elif Yeşil
    Haberler.com
    10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest

    Savaşta bir ilk! ABD’nin son hamlesine Rusya'dan rest geldi
    Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum

    CHP'li başkanın otel odasında basılmasına Özel'den ilk yorum

    Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı

    Kimya deneyi faciaya döndü! Yaralılar var
    İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu

    Bir hafta önce emekli olmuştu! Korkunç şekilde can verdi
    Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

    Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
    Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

    Yorumu size bırakıyoruz!
    Sevgilisi tarafından terk edilen kadının paylaşımı olay oldu

    Sevgilisi tarafından terk edilen genç kızın paylaşımına bakın

    Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

    Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
    4 cezaevi aracı birbirine girdi; 6'sı jandarma 17 kişi yaralandı

    4 cezaevi sevk aracı TEM'i savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı
    İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

    İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı