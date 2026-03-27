Haberler

Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar hakim karşısında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar ilk kez hakim karşısına çıktı. Amacının deneyimli oyuncuya çakmak atmak olmadığını belirten taraftar Mert Güçlü, ''Anın üzüntüsü ve stresiyle yanımda bulunan çakmağı sahaya doğru rastgele fırlattım. Amacım çakmağı müştekiye atmak da değildi. Bir anlık refleksle böyle bir eylemde bulundum'' dedi.

Fenerbahçe- Galatasaray maçında sahaya attığı çakmakla Kazımcan Karataş'ın yaralanmasına sebep olan Mert Güçlü hakim karşısına çıktı. Güçlü savunmasında "Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün ve pişmanım. Suç işleme kastım yoktur" dedi. Duruşma 16 Haziran'a ertelendi.

TRİBÜNDEN ATILAN ÇAKMAK KAZIMCAN'IN YÜZÜNE GELDİ

1 Aralık 2025 yılında Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, maçın 27. dakikasında gol atarak öne geçti. Futbolcuların gol sevinci sırasında Fenerbahçe tribünlerinden atılan çakmak, futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne geldi. Olayın ardından Karataş yaralanırken çakmağı atan taraftar Mert Güçlü gözaltına alındı. İstanbul Anadolu 3'üncü Asliye Ceza mahkemesinde ilk duruşma görüldü. Duruşmada Mert Güçlü ve taraf avukatları hazır bulundu.

'AMACIM ÇAKMAĞI MÜŞTEKİYE ATMAK DEĞİLDİ'

Savunmasında, müştekiyi tanımadığını belirten sanık Mert Güçlü, "Fenerbahçe taraftarıyım. Olay tarihindeki maçı izlemek üzere stada gitmiştim. Maç esnasında Galatasaray gol atınca futbolcular benim tribünde yakın bulunduğum bir yere sevinmeye geldiler. Bu esnada tribünden çok sayıda yabancı madde atıldı. Anın üzüntüsü ve stresiyle yanımda bulunan çakmağı sahaya doğru rastgele fırlattım. Ancak Galatasaraylı futbolcular benim bulunduğum noktaya yakın bir yerde oldukları için çakmak o noktaya doğru gitti. Ben, çakmağın müştekiye isabet ettiğini görmedim. Amacım çakmağı müştekiye atmak da değildi. Bir anlık refleksle böyle bir eylemde bulundum. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün ve pişmanım. Suç işleme kastım yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı 'silahla kasten yaralama' suçundan sanığın 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanığın son savunmasını yapması ve karar için 16 Haziran'a ertelendi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

