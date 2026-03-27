Tarihi maça damga vuran kare

A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile oynadığı karşılaşmada Arda Güler'e tribünden özel bir destek vardı.

SEVGİLİSİ TRİBÜNDEYDİ

Genç yıldızın sevgilisi Duru Nayman'ın maçı tribünden takip ettiği anlar dikkat çekerken, ikilinin maç öncesi yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"BENİ GÖRMÜYOR" DEDİ

Maç öncesinde Arda Güler'i fark ettirmeye çalışan Nayman'ın "Beni görmüyor" dediği anlar izleyenleri gülümsetti.

EL SALLAYARAK KARŞILIK VERDİ

Kısa süre sonra Arda Güler'in tribünlere doğru el sallamasıyla birlikte ikili arasındaki o anlar daha da dikkat çekici hale geldi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken, futbolseverler bu anlara yoğun ilgi gösterdi.