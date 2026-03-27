FBI direktörünün e-posta adresi hacklendi
ABD Adalet Bakanlığı, hacker grubu Handala'nın FBI Direktörü Kash Patel'in kişisel e-posta adresini hacklediğini açıkladı. Patel'in özel fotoğrafları ve gizli belgeleri yayımlandı.
ABD Adalet Bakanlığı, FBI Direktörü Kash Patel’in kişisel e-posta hesabının "Handala" isimli hacker grubu tarafından hedef alındığını doğruladı.
FBI DİREKTÖRÜNÜN ÖZEL FOTOĞRAFLARINI YAYIMLADILAR
İran bağlantılı olduğu değerlendirilen grubun, Patel’e ait özel fotoğrafları ve bazı yazışmaları internet üzerinden sızdırdığı bildirildi.
Siber güvenlik uzmanları, bu saldırının FBI’ın kısa süre önce Handala grubuna ait internet sitelerine el koymasına bir misilleme olabileceğini belirtiyor. Adalet Bakanlığı sızıntının gerçekliğini kabul ederken, güncel devlet sırlarına dair herhangi bir veri kaybı olup olmadığına ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı.