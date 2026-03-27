Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı

Fenerbahçe, son iki sezonda yaşadığı sakatlıklar ve performans düşüklüğü nedeniyle beklentileri karşılayamayan Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı.

SAKATLIKLAR BELİRLEYİCİ OLDU

Büyük umutlarla kadroya katılan milli stoper, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı forma şansı bulamadı. Kritik dönemlerde sahalardan uzak kalması karar sürecinde etkili oldu.

TEKNİK HEYETİN SABRI TAŞTI

Savunma hattında yaşanan rotasyon sıkıntıları ve oyuncunun süreklilik sağlayamaması, teknik heyet ve yönetimin bu kararı almasına neden oldu.

SEZON SONUNDA VEDA

Sarı-lacivertli yönetim, yaz transfer döneminde Çağlar Söyüncü için gelecek teklifleri değerlendirecek ve oyuncunun ayrılığına onay verecek.

RAKAMLAR DİKKAT ÇEKTİ

29 yaşındaki savunmacı bu sezon 14 maçta forma giyerken, son iki sezonda yaşadığı 8 farklı sakatlık nedeniyle toplam 30 karşılaşmayı kaçırdı.