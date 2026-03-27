Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara’daki lüks bir otelin odasında 21 yaşındaki belediye personeli S.A. ile birlikte basılarak gözaltına alındı. Olayın yankıları sürerken CHP lideri Özgür Özel'den "Türkiye’nin dört bir yanında baskı altındayız ama dimdik ayaktayız" açıklaması geldi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından soruşturma başlattı.
  • Soruşturma kapsamında aralarında Özkan Yalım'ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
  • Özkan Yalım, bir otelin 902 numaralı odasında gözaltına alındı ve yanında Uşak Belediyesi'nde çalışan 21 yaşındaki S.A. isimli bir kadın bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından işlem başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde aralarında Yalım’ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

OTEL ODASINDA GÖZALTINA ALINDI

Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın bir otelin 902 numaralı odasında yakalandığı, gözaltı sırasında yanında Uşak Belediyesi’nde çalışan 21 yaşındaki S.A. isimli bir kadının bulunduğu tespit edildi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi’nde yaptığı açıklamada operasyona tepki gösterdi. Türkiye’de yaşanan süreci Brezilya’daki gelişmelere benzeten Özel, Lula örneğini hatırlattı. Özel, "Türkiye’de Brezilya’da yaşanana benzer bir süreç yaşanıyor. Lula’ya atılan iftiraları, hapiste tutulmasını, seçime sokulmamaya çalışılmasını hatırlayın. Eğer biz başarırsak neyi başardığımızı düşünün" ifadelerini kullandı.

"DİMDİK AYAKTAYIZ"

CHP’nin baskı altında olduğunu savunan Özel, “Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul’a getirtiyor. 19 belediye başkanımız içeride. 450 arkadaşımızın yargılandığı, 107’sinin tutuklu olduğu duruşma Silivri’de sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında baskı altındayız ama dimdik ayaktayız” dedi.

CHP’Lİ KARAOBA: HANGİ AKLIN ÜRÜNÜ?

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da gözaltı şekline tepki gösterdi. Karaoba, “Evinde gözaltına alınabilecekken otel odasında gözaltına almak hangi aklın ürünüdür?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi

10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest

Savaşta bir ilk! ABD’nin son hamlesine Rusya'dan rest geldi
Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMahmut Yılmaz:

DİMDİK!!

Haber YorumlarıDüşünen adam:

ik gibi.

Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

eleman boru hattı döşüyormuş kuyuya, dimdik şekilde diyor bu eleman da

Haber YorumlarıSüleyman Şanalır:

Dimdik ayakta :))))

Haber Yorumlarıİsa ŞEKER:

üstünde de yakalansan inkar edeceksin...)

