YAPAY ZEKA HABERLERİ

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Yapay Zeka Haberleri

Yapay Zeka haber, Yapay Zeka son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Yapay Zeka: Turkcell, yazılım şirketi SAS ile işbirliği yaptıYapay Zeka - Bugün
Turkcell, yazılım şirketi SAS ile işbirliği yaptı
Yapay Zeka - Dün
4. Kadın ve Adalet Zirvesi Sonuç Raporu yayınlandı Açıklaması
Raporda, kişilerin dijital izlerini takip eden yazılımların, öngörülebilir hale getirdikleri insanı tüketmeye yönlendirdiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi: "Bu gayriinsani durum karşısında kişilerin itirazı oldukça önemlidir. Veriyi merkezine alan bu dijitalleşme sürecinde, yapay zekanın olmazsa olmazı verinin gücü ve yönetimi, hiç olmadığı kadar önem kazandı.
Yapay Zeka - Dün
Jandarma suçluları yapay zekayla yakalayacak
Akıllı Kontrol Noktası ve Jandarma Devriye Uygulaması ile asayiş uygulamalarında yeni bir dönem başlıyor.
Yapay Zeka: İnsanlık virüsten daha güçlü ama sadece işbirliği yaptığında!Yapay Zeka - Dün
İnsanlık virüsten daha güçlü ama sadece işbirliği yaptığında!
Yapay Zeka: AAA, Kemal Sunal!Yapay Zeka - Dün
AAA, Kemal Sunal!
Yapay Zeka - 02.01.2021
TSB Başkanı Atilla Benli sigorta sektörünü değerlendirdi: (1)
"Metal yakalı" yapay zeka algoritmaları, "beyaz yakalılar"ın operasyon yükünü alıyor Benli, sigortacılık sektöründe son 10 yıldaki gelişmelere bakıldığında, iş yapış şekillerinde önemli değişiklikler meydana geldiğini belirterek, aslında söz konusu değişikliklerin teknolojik gelişmelere bağlı olarak salgın öncesindeki dönemde başladığını ve salgınla birlikte ivme kazandığını söyledi.
Yapay Zeka - 02.01.2021
Tam otonom yapay zeka kaptanlı gemi İngiltere'den yola çıkıyor
Tam otonom yapay zeka kaptanlı gemi İngiltere'den yola çıkıyorİngiltere, (DHA) - Dünyanın tek tamamen otonom gemisi bugün önceden belirlenmiş rotasında yolculuğa başlıyor.
Yapay Zeka: 020'nin Liste Başı 10 Oyunu Neler?Yapay Zeka - 31.12.2020
020'nin Liste Başı 10 Oyunu Neler?
Yapay Zeka - 31.12.2020
SAHA İstanbul Başkanı Bayraktar : "Savunma sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 20'lerden 70'lere ulaştı"
Bayraktar, savunma sanayisinin ihtiyaçlarına uygun vidalı mil ve somun üretilmesinin amaçlandığını kaydederek, Yazılım Otomasyon ve Dijital Dönüşüm Komitesi'nin üretim tesislerinin ve akıllı üretim ekipmanlarının siber saldırılardan korunması için çalışmalar yürüttüğünü, yapay zeka yazılımları ve bunların savunma ve havacılıkta kullanılması konusunda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Yapay Zeka - 31.12.2020
Son dakika haberleri! LG K61'den her detayı yakalayabilen dörtlü arka kamera
Son dakika haberine göre LG Electronics'in (LG), Türkiye'de satışa sunduğu 2020 K serisinin lideri olarak anılan LG K61, dörtlü arka kamerası ve gece çekimlerinde yüksek netlik sağlayan dörtlü hücre teknolojisi ile dikkatleri üzerine topluyor.
Gümüşhane'nin kent merkezindeki kayaların düşme analizi yapıldı
Yapay Zeka - 30.12.2020
"Gayrimenkulde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Sertifika Programı" 18 Ocak'ta başlayacak
Gayrimenkulde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı 18 Ocak-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Yapay Zeka: Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecekYapay Zeka - 30.12.2020
Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek
Yapay Zeka - 30.12.2020
Enteggre İnovasyon ve Teknoloji Tabanlı Girişim Hızlandırma Programı tamamlandı
Program kapsamında eğitimlerini tamamlayan ve sunumlarını gerçekleştirilen 6 ekibin yatırıma hazır iş fikirleri jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirmenin ardından "ExtraAI-Yapay Zeka Tabanlı Bakım Süreçlerindeki Kaybı Önleyici Yazılım" iş fikriyle Ayça Küçükdurmaz ve "Bsfpro-Kara Asker Sineği Larvaları ile Kanatlı Hayvan Balık Yemi ve Azot Değeri Yüksek Organik Gübre Üretimi Projesi"yle Manar Abdulrahim, 100 biner lira yatırım hibesini almaya hak kazandı.
Yapay Zeka: TRAKYAKA Yönetim Kurulu 2020 yılının son toplantısını Tekirdağ'da yaptıYapay Zeka - 30.12.2020
TRAKYAKA Yönetim Kurulu 2020 yılının son toplantısını Tekirdağ'da yaptı
Yapay Zeka: Devlet Resim ve Heykel Müzesi, sanatseverleri resim tarihinde yolculuğa çıkaracak (2)Yapay Zeka - 30.12.2020
Devlet Resim ve Heykel Müzesi, sanatseverleri resim tarihinde yolculuğa çıkaracak (2)
Yapay Zeka - 30.12.2020
Yapay zeka teknolojisi "MAISART" ile donatılmış dijital fabrikaların dönüşümü ele alındı
Mitsubishi Electric, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliği ile düzenlediği web seminerlerine EMO İzmir Şubesi ile devam etti.
Yapay Zeka: 'Güçlü alt yapı ve teknoloji ile 2021'e yön vereceğiz'Yapay Zeka - 30.12.2020
"Güçlü alt yapı ve teknoloji ile 2021'e yön vereceğiz"
Yapay Zeka: Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyorYapay Zeka - 30.12.2020
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor
Yapay Zeka: Yapay zeka destekli dijital asistan 'TREDAŞ Enerjik', sorunlara Trakya şivesiyle de çözüm bulacakYapay Zeka - 29.12.2020
Yapay zeka destekli dijital asistan "TREDAŞ Enerjik", sorunlara Trakya şivesiyle de çözüm bulacak
Yapay Zeka - 29.12.2020
Multinet Up'ın yapay zeka destekli projesine "Altın PSM Ödülü"
Multinet Up, yapay zeka destekli müşteri memnuniyeti ölçüm projesi Pulse ile "PSM Awards 2020"de "Yenilikçi Müşteri Deneyimi Etkileşimi" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.
Yapay Zeka - 29.12.2020
Insha Ventures 2021'de Fintech dünyasına yenilikler getirecek
Insha Ventures bünyesinde bulunan bir diğer önemli marka Alneo, 21 farklı bankanın kredi kartıyla işlem yapılabilen, QR Kod, SMS, e-mail ve kredi kartı görüntüleme gibi çeşitli şekillerde ödeme alan bir uygulama. 2020 yılında 20 bine yakın müşteriye ve 200 milyondan fazla işlem hacmine ulaşan Alneo, Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli kolay ve hızlı ödeme platformlarından birisi oldu.
Yapay Zeka: Türkiye'nin siber güvenliği emin ellerdeYapay Zeka - 29.12.2020
Türkiye'nin siber güvenliği emin ellerde
Yapay Zeka: Arşiv FilmiYapay Zeka - 29.12.2020
Arşiv Filmi
Yapay Zeka - 28.12.2020
Ticaret Bakanı Pekcan'dan "Dijital ekonomiye adaptasyon" vurgusu Açıklaması
Küresel ekonominin gelecek senelerde dijitalleşme, otomasyon ve yapay zeka teknolojileri gibi bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak gelişim ve dönüşümünü sürdürmeye devam edeceğine dikkati çeken Pekcan, "Bu çerçevede, hızlı büyüme ve bir an evvel en gelişmiş ülkeler ligine katılma hedefi olan ve bu hedefi gerçekleştirme noktasında bugüne kadar önemli bir irade sergileyen ülkemiz için 'dijital ekonomiye adaptasyon' kritik önem arz eden bir konu olmaya devam edecek.
Yapay Zeka - 28.12.2020
Turkcell'de yapay zeka destekli "mutlu çalışan" deneyimi
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Mutlu çalışan deneyimini yaşatmak için büyük veriyi kullanıyor ve geleceğe dayalı tahminlerde bulunuyoruz.
Yapay Zeka: Şahinbey Belediyesi'nden dev projeye tablet desteğiYapay Zeka - 28.12.2020
Şahinbey Belediyesi'nden dev projeye tablet desteği
Yapay Zeka: Son dakika gündem: Bakan Selçuk: 14 bin EBA destek noktası, 3 milyon canlı dersle dünya birincisiyizYapay Zeka - 28.12.2020
Son dakika gündem: Bakan Selçuk: 14 bin EBA destek noktası, 3 milyon canlı dersle dünya birincisiyiz
Yapay Zeka: Son dakika haberi... Bursa itfaiyesinden büyük başarıYapay Zeka - 28.12.2020
Son dakika haberi... Bursa itfaiyesinden büyük başarı
Yapay Zeka: Başkan Demirtaş online eğitimle gençlerle buluştuYapay Zeka - 27.12.2020
Başkan Demirtaş online eğitimle gençlerle buluştu
Yapay Zeka - 27.12.2020
Audi e-tron GT sanal gerçeklikle üretiliyor
3D tarayıcılar kullanılıyor Üretim tesisini modellemek için bir tarayıcı donanım bulunuyor. Aşağı yukarı 2 metre uzunluğunda ve çalışanların mekanda hareket ettirebilmesi için dört tekerlek üzerine monte edilmiş olan bu donanım üzerinde bir LiDAR (Işık Saptama ve Mesafe Tayini) ünitesi, ekstra üç tarayıcı, ayrıca bir de kamera yer alıyor. Bir mekanı tararken iki süreç aynı anda yürütülüyor: Geniş açılı kamera mekanın fotoğrafını çekerken, lazerler onu titizlikle ölçüyor ve çevrenin üç boyutlu nokta bulutunu üretiyor. Neckarsulm'daki 250 bin metrekarelik üretim alanı bu teknoloji sayesinde tarandı. Noktaların, görüntülerin, verinin üretilmesi ve onları mevcut planlama sistemlerinde kullanılmak üzere hazır hale getirilmesi de Audi'nin geliştirdiği yapay zeka ve otomatik öğrenme temelli bir yazılımla sağlandı.
Yapay Zeka - 27.12.2020
Yenilenen Mercedes-Benz S-Serisi Türkiye'de
135 yıllık tecrübe S-Serisi, bünyesinde barındırmış olduğu ileri seviyede mühendislik, işçilik ve gelişmiş dijital yeniliklerle Mercedes-Benz'in tasarımdan üretime bulunmuş olduğu seviyeyi temsil ediyor. Yapay zeka, Yeni S-Serisi'nde, markanın otomotiv teknolojisindeki 135 yıllık tecrübesiyle birleştiriliyor.
Yapay Zeka - 27.12.2020
Yapı Kredi Genel Müdürü Erün ile "Bankacılık Söyleşileri" Açıklaması
Müşteri deneyimini iyileştiren akıllı çözümler, hizmet sürelerini iyileştiren uygulamalar, destek servisleri, yapay zeka, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, derin öğrenme, bilgisayarlı görü ve robotik yöntemlerin kullanıldığı teknolojilerin yine gündemlerinde olacağını ifade eden Erün, şunlar kaydetti: "Blockchain, giyilebilir teknolojiler ve büyük veri üzerine yetkinliklerimizi de artırarak sürdüreceğiz.
Yapay Zeka - 27.12.2020
Acil müdahale teknolojisine Türkiye liderlik edecek
Team Aware, acil müdahale ekiplerini uzaktan takip eden, kapalı alanda yerlerini belirleyen, giyilebilir sensörler ve yapay zeka ile aktivitelerini tespit eden, giyilebilir kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (KBRN) sensörler, akustik sensörler, dronelar içeren bir sistem olacak.
Yapay Zeka: Geleceğe yolculuk...Yapay Zeka - 27.12.2020
Geleceğe yolculuk...
Yapay Zeka - 26.12.2020
Türkiye inovasyonu konuştu
Kurzweil şöyle devam etti: "Yapay zeka alanında hayatımızın her alanını etkileyecek inanılmaz gelişmeleri görmeye devam edeceğiz.
Yapay Zeka - 26.12.2020
8. Türkiye İnovasyon Haftası
Chooch Intelligence Technologies Üst Yöneticisi (CEO) Emrah Gültekin, "Yakın zamanda Türkiye'de Ar-Ge merkezi kurmaya karar verdik. Türk firmalarının yapay zeka konusunda gelişim sağlaması için yanlarında olmayı çok önemsiyoruz.
Yapay Zeka - 26.12.2020
8. Türkiye İnovasyon Haftası
"Her endüstri yapay zeka tarafından dönüştürülecek" Mucit, yazar ve fütürist Ray Kurzweil ise değişim oranının çok hızlandığını ve her üç ila beş yılda iş planlarının ve endüstrinin her seviyesinin o dönemde büyük değişiklikler geçireceğinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.
Yapay Zeka: 8. Türkiye İnovasyon Haftası - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı KoçYapay Zeka - 26.12.2020
8. Türkiye İnovasyon Haftası - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç
Yapay Zeka - 26.12.2020
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan ile "Bankacılık Söyleşileri" Açıklaması
Uyan, yeni dönemde, mobil şube üzerinden görüntülü görüşme, yapay zekalı sesli yanıt sistemi, yeni QR kod işlemleri ile kredi kartı, BES ve sigorta başta olmak üzere çeşitli ürünlerin mobil şube üzerinden müşterilere sunulabilmesi ve mobil şubenin kişiselleştirilebilmesi gibi hizmetleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Yapay Zeka: Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu: '2023 hedeflerimiz bizler için önemli bir vizyon çalışmasıdır'Yapay Zeka - 25.12.2020
Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu: "2023 hedeflerimiz bizler için önemli bir vizyon çalışmasıdır"
Yapay Zeka: İstanbul'a 458 milyonluk kaynakYapay Zeka - 25.12.2020
İstanbul'a 458 milyonluk kaynak
Yapay Zeka: Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: 'Sporda inovasyon pek çok anlamda elimizi güçlendiren bir konu'Yapay Zeka - 25.12.2020
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: "Sporda inovasyon pek çok anlamda elimizi güçlendiren bir konu"
Yapay Zeka: Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan'dan 'inovasyona dayalı ürün ihracatının artırılması' vurgusuYapay Zeka - 25.12.2020
Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan'dan "inovasyona dayalı ürün ihracatının artırılması" vurgusu
Yapay Zeka: Çocuklara sanal dünyayı 'Dijital Tayfa' anlatacakYapay Zeka - 25.12.2020
Çocuklara sanal dünyayı "Dijital Tayfa" anlatacak
Yapay Zeka - 25.12.2020
İstanbul'a 458 milyonluk kaynak
"200 MİLYON LİRALIK KAYNAĞI YENİLİKÇİ PROJELERİN HİZMETİNE SUNUYORUZ" Destek programlarının detaylarından da bahseden Varank, "Programlar kapsamında 'Yenilikçi İstanbul' programımız ile yapay zekadan nesnelerin internetine, artırılmış gerçeklikten siber güvenliğe kadar birçok kritik teknolojiyi destekleyeceğiz.
Yapay Zeka: İstanbul'a 458 milyonluk kaynakYapay Zeka - 25.12.2020
İstanbul'a 458 milyonluk kaynak
Yapay Zeka - 25.12.2020
İstanbul Kalkınma Ajansı 2021'de 458 milyon lira destek sağlayacak
Proje sunmak için son başvuru tarihi 19 Mart 2021 olarak belirlendi. Proje başvuruları sadece online ortamda kabul edilecek. Sunulan projelerin desteğe uygunluğuna bağımsız değerlendiriciler karar verecek. Kritik teknolojiler desteklenecek, dijital dönüşüm merkezleri kurulacak Bu dört Mali Destek Programı arasında en büyük bütçe tahsis edilen Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, siber güvenlik, bulut teknolojileri gibi kritik teknolojiler desteklenecek.
Yapay Zeka: Yapay zekada insiyatif işbirliğiYapay Zeka - 25.12.2020
Yapay zekada insiyatif işbirliği
Yapay Zeka - 25.12.2020
Bakan Varank, "İSTKA 2021 yılı Destek Programı"nı açıkladı Açıklaması
Şimdi, İstanbul Kalkınma Ajansı vasıtasıyla 10 yılda imza atılan başarılı işlerin sayısını önümüzdeki dönemde çok daha yukarılara taşımaya niyetliyiz. İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programları'nı bugün açıklıyoruz. Hedeflerimize giden yolda İstanbul için 4 Mali Destek Programı, 1 Fizibilite Desteği ve 1 Bölgesel Girişim Fonu çağrısı olmak üzere 6 program hazırladık. Toplamda 458 milyon lira tutarında bir kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz. " "Yenilikçi İstanbul ile birçok kritik teknolojiyi destekleyeceğiz" Mustafa Varank, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik ilk mali destek programı olan "Yenilikçi İstanbul" ile yapay zekadan nesnelerin internetine, artırılmış gerçeklikten siber güvenliğe kadar birçok kritik teknolojiyi destekleyeceklerini bildirdi.
Yapay Zeka: 2021'de teknoloji sektöründe neler bekleniyor?Yapay Zeka - 25.12.2020
2021'de teknoloji sektöründe neler bekleniyor?
Yapay Zeka: Çavuşoğlu: 'Şimdi farklı olan, Türkiye'nin artan güç ve kabiliyetleridir'Yapay Zeka - 24.12.2020
Çavuşoğlu: "Şimdi farklı olan, Türkiye'nin artan güç ve kabiliyetleridir"
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Şu an buradasınız: Yapay Zeka Haberleri | Yapay Zeka Haber - Haberler - Yapay Zeka haberleri, son dakika yapay zeka haber ve gelişmeleri burada. Turkcell, yazılım şirketi SAS ile işbirliği yaptı.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 11:21:53. #1.15#
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