MHP'de Yönter'in istifasını Bahçeli istedi iddiası

MHP'de Yönter'in istifasını Bahçeli istedi iddiası
Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaşanan istifa kriziyle ilgili bilgiler netleşmeye başladı. Kulis bilgilerine göre Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in görevden ayrılmasının kendi kararı olmadığı, istifanın bizzat Devlet Bahçeli tarafından talep edildiği iddia edildi.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifası, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle gerçekleştiği iddia edildi.
  • İzzet Ulvi Yönter, sosyal medyada 'MHP'ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz' ifadelerini kullandı.
  • MHP'de kapalı toplantılarda konuşulan bazı bilgilerin dışarı sızdırıldığı iddia ediliyor.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) yaşanan istifanın perde arkasına ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. İzzet Ulvi Yönter'in görevinden ayrılmasının, parti yönetiminin talebiyle gerçekleştiği öne sürüldü.

BAHÇELİ İSTEDİ İDDİASI

Parti kulislerinde konuşulanlara göre, Yönter'in istifasını bizzat Devlet Bahçeli'nin istediği iddia edildi. Söz konusu iddia, Ankara siyasetinde geniş yankı uyandırdı. Gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifası, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin isteğiyle gerçekleşmiştir." dedi.

"AJAN" PAYLAŞIMI YAPIP GİTTİ

Yönter'in sosyal medya hesabından yaptığı ve "MHP'ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz." ifadelerini kullandığı sert paylaşımın ardından parti içinde gerilimin yükseldiği öne sürüldü. Bu çıkışın ardından istifa sürecinin hızlandığı konuşuluyor.

PARTİ İÇİNDE SIZINTI İDDİASI

MHP'de kapalı toplantılarda konuşulan bazı bilgilerin dışarı sızdırıldığı iddiaları uzun süredir kulislerde yer alıyordu. Bu sızıntının, genel merkeze yakın bir isimden kaynaklandığı yönündeki iddialar ise tartışmaları daha da büyüttü.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

İddialara ilişkin MHP kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, istifanın perde arkasına dair gelişmeler yakından takip ediliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları

Trump'a ateşkes ilan ettirecek görüntüler! Bu gece hasar çok büyük
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı

Dünya için kabus gerçek oldu! Son fiyatı öyle böyle değil
Bakan Fidan'dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur

"Bunu yapmaya devam ederseniz düşmanınız artar"
Haberler.com
500

İşte Ufuk Özkan'ın son hali

Ufuk Özkan'dan uzun zaman sonra paylaşım! İşte son hali
Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek

Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek
Serdar Dursun, Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç

Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler

İntihar eden fenomenin imam babasından ilk sözler
İşte Ufuk Özkan'ın son hali

Ufuk Özkan'dan uzun zaman sonra paylaşım! İşte son hali
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz

İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar