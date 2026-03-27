İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere gümrük muhafaza memurları ve orman muhafaza memurları, belediyelere ait toplu taşıma araçlarından 31 Aralık 2027 tarihine kadar ücretsiz yararlanma hakkı kazandı.

KİMLER ÜCRETSİZ YOLCULUK YAPACAK?

Kararla birlikte Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışan iki farklı personel grubu ücretsiz seyahat edebilecek.

METRO, OTOBÜS, TRAMVAY ÜCRETSİZ OLACAK

Kararla birlikte belediyelere ait olan belediye otobüsleri, metro, tramvay gibi şehir içi ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanılabilecek.

