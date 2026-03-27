Haberler

İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz

İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümrük ve orman muhafaza memurlarına yönelik toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin kararı imzaladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere gümrük muhafaza memurları ve orman muhafaza memurları, belediyelere ait toplu taşıma araçlarından 31 Aralık 2027 tarihine kadar ücretsiz yararlanma hakkı kazandı.

KİMLER ÜCRETSİZ YOLCULUK YAPACAK?

Kararla birlikte Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışan iki farklı personel grubu ücretsiz seyahat edebilecek.

METRO, OTOBÜS, TRAMVAY ÜCRETSİZ OLACAK

Kararla birlikte belediyelere ait olan belediye otobüsleri, metro, tramvay gibi şehir içi ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanılabilecek.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (2)

hasan kaçan:

asgari ücretliden daha mı az maaş alıyorlar ki?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
İDO BEY:

Sağlıkçılara da olması lazım bence polislere mesela

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

