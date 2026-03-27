Tedesco'nun görüntüsü Fenerbahçe taraftarını korkuttu

EuroLeague'in 34. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 92-82 mağlup oldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve futbol takımının teknik direktörü Domenico Tedesco da maçı saha kenarından izledi. Tedesco'nun maç boyunca mutsuz ve yorgun görüntüsü taraftarlar arasında endişe yarattı. İtalyan teknik adam, maç sona ermeden salondan ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE İKİNCİ YENİLGİ

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ligde üst üste 2, toplamda ise 11. kez mağlup oldu. Zalgiris ise 20. galibiyetini elde etti.

SADETTİN SARAN VE TEDESCO DA TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Domenico Tedesco da karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

TEDESCO'NUN MUTSUZLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmaya salona geldiği andan itibaren sık sık kameraların odağı haline gelen Domenico Tedesco'nun yüz ifadeleri damga vurdu. Türkiye'ye geldiği dönemden bu yana enerjik halleriyle hafızalara kazınan İtalyan hocanın, mutsuz ve yorgun yüz ifadesi dikkat çekti. Taraftarların özel desteğine alkışlarla destek veren Tedesco'nun maç sona ermeden salondan ayrıldığı görüldü. Tedesco'nun bu görüntüsü sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük endişe ile karşılandı.

