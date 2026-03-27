Haberler

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran’ın düşük maliyetli saldırılarla hava savunma sistemlerini yıpratıp ardından yoğun ve koordineli hamlelerle askeri ve ekonomik baskı kuran planı, ABD ordusunu zor durumda bırakarak sahadaki dengeleri sarstı.

ABD ve İsrail koalisyonunun İran’a karşı başlattığı savaşta taraflar karşılıklı saldırılarını sürdürürken, sahadaki gelişmeler dikkat çekiyor. İran ve desteklediği vekil güçler, ABD üsleri ve İsrail şehirlerinde ciddi hasar oluşturdu.

İran’ın füze ve İHA saldırıları, Lübnan’ın güneyinde savaşan Hizbullah’ın yüzlerce roketiyle birleşince İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe birçok kez aşıldı. Aynı süreçte Körfez bölgesindeki 13 ABD üssü de ağır saldırılara maruz kaldı.

SİVİLLER SIĞINAKLARA ÇEKİLDİ, ABD ÜSLERİ BOŞALTILDI

Saldırılar nedeniyle İsrailli siviller uzun süre sığınaklardan çıkamadı. Körfez’de görev yapan ABD askerleri ise yoğun bombardıman altında üslerini terk ederek farklı noktalara geçti. İran, bu noktaları da hedef aldı.

Öte yandan ABD, İran’ın füze rampalarını ve yer altı tesislerini yüksek tonajlı bombalarla vurmaya devam etti. Ancak yer altına kurulan füze şehirleri faaliyetlerini sürdürdü. Yazd’daki bir üsten ABD hedeflerine yönelik füze saldırıları gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ordusunu etkisiz hale getirdiklerini söylese de, sahadaki çatışmalar ve saldırılar devam etti.

İRAN’IN SALDIRI STRATEJİSİ

İran ve Hizbullah, saldırı noktalarını şifreli mesajlarla koordine etti. İlk aşamada hedef doğrudan isabet değil, ekonomik yıpratma oldu. Bu doğrultuda pahalı hava savunma sistemlerini tüketmek için düşük maliyetli roket ve İHA’lar yoğun şekilde kullanıldı. İsrail bu saldırılara yüksek maliyetli mühimmatlarla karşılık verdi. Bu durum hem maliyet baskısı oluşturdu hem de cephaneliğin hızlı tükenmesine yol açtı. İkinci aşamada İran, misket bombalarıyla geniş alanları hedef aldı. Zayıflayan hava savunma sistemi bu saldırılara karşı yetersiz kaldı.

ENERJİ TESİSLERİ VE ASKERİ ALTYAPI HEDEF ALINDI

Körfez’deki ABD üslerinde bulunan radar sistemleri ve hava araçları zarar gördü. Bölgedeki bazı enerji tesisleri de saldırılar sonucu alevlere teslim oldu. İran, bu stratejiyle yalnızca askeri değil, aynı zamanda ekonomik baskı kurmayı hedefledi.

SAVAŞ GENİŞLİYOR

Yaşanan gelişmeler, savaşın sadece askeri değil ekonomik etkilerinin de büyüdüğünü gösteriyor. Tarafların karşılıklı hamleleri, çatışmanın kısa vadede sona ermeyeceğine işaret ediyor.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

