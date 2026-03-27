İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı

İran Savaşı 28'inci gününde devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın barış açıklamalarının ardından İran Devrim Muhafızları’nın Körfez’deki sivillere yönelik “hedef olursunuz” uyarıları yaptı. Bu uyarılar sonrası Kuveyt ve Riyad İHA'lar ve füzelerle hedef alındı.

  • İran, Kuveyt'teki Mubarek el-Kebir Limanı'nı insansız hava araçlarıyla vurdu.
  • Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad bölgesine 6 füze fırlatıldığını açıkladı.
  • İran Devrim Muhafızları, Körfez ülkelerindeki sivillere ABD güçlerinin bulunduğu bölgeleri terk etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

İran ile ABD-İsrail arasında süren savaş 28’inci gününde devam ederken, bölgedeki gerilim yeni saldırılar ve karşılıklı açıklamalarla tırmanıyor.

İRAN KUVEYT VE RİYAD’I HEDEF ALDI

İran, daha önce yaptığı “hedef olursunuz” uyarısının ardından Kuveyt’teki Mubarek el-Kebir Limanı’nı insansız hava araçlarıyla vurdu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise Riyad bölgesine 6 füze fırlatıldığını açıkladı.

İRAN’DAN KÖRFEZ ÜLKELERİNDEKİ SİVİLLERE ÇAĞRI

İran Devrim Muhafızları, Körfez ülkelerinde yaşayan sivillere ABD güçlerinin bulunduğu bölgeleri terk etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Açıklamada, “ABD güçlerini nerede bulursak bulalım, onlara saldırmak görevimiz. Zarar görmemek için bu bölgeleri derhal terk etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz” denildi.

ARAKÇİ: ABD ASKERLERİ OTELLERE SIĞINDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin Körfez ülkelerindeki üsleri terk ederek otel ve ofislere geçtiğini öne sürdü. Arakçi, bu durumun sivilleri tehlikeye attığını belirterek, “ABD askerleri bu ülkelerin vatandaşlarını adeta insan kalkanı olarak kullanıyor” ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN YANIT

İran’ın, komşu ülkeleri ABD’nin kendi topraklarını kullanmasına izin vermekle suçlamasına karşılık, Körfez ülkeleri bu iddiaları reddetti. Bölge ülkeleri, daha önce de hava sahalarının ve topraklarının İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

Muratklctr:

Körfez ülkelerinin tek dayanakları var o da abd gücüydü. Şimdi boşuna ağlamayın. Başkasının şeyine güvenip bu yola çıkmayacaktınız . Iran abd ile savaşta. Hedef abd askerleri ve siz onları otellerinizde sakliyorsunuz. Iran ne yapacaktı size aferin mi diyecekti

Ömer Tokgöz:

Arakciden çok önemli bilgi edinmiş abd bölge halkını önemsemiyor kalkan olarak kullanıyor çok şaşırdık abooooo

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

