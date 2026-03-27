İzlemesi bile heyecan verici! Beğeni yağmuruna tutulan video
Sosyal medyada içerik üreten bir grup, ilginç bir paylaşımda bulundu. 6 kişiden oluşan bir arkadaş grubu, futbol topunu karşılarında duran Dünya Kupası'nın maketine isabet ettirmek istedi. Aynı anda yapılan vuruşlarda Türkiye'yi temsil eden bir adamın isabet sağladığı, gruptaki diğer kişilerin topu Dünya Kupası'na isabet ettiremediği görüldü. Bu renkli anlar kısa sürede Türk kullanıcılar tarafından binlerce beğeni aldı.
TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN ADAM İSABET SAĞLADI
Görüntülerde arkadaş grubunun heyecanla topun başına geçtiği ve aynı anda vuruşlarını yaptığı görüldü. Yerde süzüle süzüle giden 6 toptan 5'i hedefi ıskalarken, üzerinde Türkiye bayrağı bulunan adamın yaptığı vuruş adeta iğne deliğinden geçerek Dünya Kupası'na isabet etti.
TÜRK KULLANICILARDAN BİNLERCE BEĞENİ
Topun kupaya isabet ettiği o anlarda gruptakiler büyük şaşkınlık ve sevinç yaşarken, paylaşılan bu video kısa sürede Türk kullanıcılar tarafından binlerce beğeni alarak paylaşıldı.