Haberler

Havva'yı öldüren eski eş, daha önce de evi basıp darbetmiş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Havva Çubukçu'yu öldüren Uğur Baycan'ın daha önce de eski eşini darbedip tehditlerde bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından Baycan intihar etti.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde boşandığı 2 çocuğunun annesi Havva Çubukçu'yu (34) öldürüp, aynı tabancayla intihar eden Uğur Baycan'ın (37), daha önce de evini bastığı eski eşini darbedip tehditlerde bulunduğu belirtildi.

Olay, gece saatlerinde Muhittin Erenler Mahallesi 2169 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Havva Çubukçu ile evine gelen eski eşi demir doğrama ustası Uğur Baycan arasında tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışma sırasında Baycan, yanındaki tabancayla Çubukçu'ya ateş etti. Çubukçu kanlar içerisinde yere yığılırken, bağrışma ve silah seslerini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çubukçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan Baycan ise kısa süre sonra Refik İnce Mahallesi'nde 1925 Sokak'ta suç aleti tabanca ile kendisini vurarak intihar etti. Baycan ve Çubukçu'unun cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Çiftin 2 yıl önce evliliklerini sonlandırdığı, Uğur Baycan'ın boşandıktan sonra 1'i kız 2 çocuk annesi olan Çubukçu'yu sürekli tehdit ettiği, bir süre önce de evini basıp darbettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

