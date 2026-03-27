Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı ile ayrılık kapıda

Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Gökhan Sazdağı'nın macerası kısa sürüyor. Takımının Amir Murillo'yu transfer etmesinin ardından forma giymeyi unutan deneyimli sağ bek oyuncusunun gelecek sezon forma giyebileceği takımda oynamak istediği belirtildi.

Sezon başında Kayserispor'dan 1.5 euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı'nın siyah-beyazlılar ile macerası kısa sürüyor.

MURILLO GELDİ FORMAYI UNUTTU

Beşiktaş ile 2027'ye dek sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, takımının ara transfer döneminde Marsilya'dan Amir Murillo'yı transfer etmesinin ardından forma giymeyi resmen unuttu. Deneyimli sağ bek oyuncusu, Panamalı futbolcunun transferi sonrası hiç süre bulamadı.

SEZON SONUNDA AYRILIK KAPIDA

Fanatik'te yer alan habere göre; Forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen Gökhan Sazdağı'nın gelecek sezon takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi. Sergen Yalçın'ın da bu ayrılığa karşı çıkmayacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla toplam 17 maça çıkan Gökhan Sazdağı, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

Cemre Yıldız
Rusya'dan benzin ihracatına yasak

İran'dan sonra dünya piyasalarını ateşe atacak bir karar da Rusya'dan
MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı

En yakınındaki isimlerden birisi görevi bıraktı
Haberler.com
500

Fransız Senatosu'nda Trump'a Türk atasözlü sert çıkış: Saray sirke dönüşür

Fransız senatörden Trump'a Türk atasözüyle ayar: Saray sirke döner
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler

İntihar eden fenomenin imam babasından ilk sözler
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu

Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Fatih Terim'in yeni sezondaki takımı belli

Yeni sezondaki takımı belli
Fransız Senatosu'nda Trump'a Türk atasözlü sert çıkış: Saray sirke dönüşür

Fransız senatörden Trump'a Türk atasözüyle ayar: Saray sirke döner
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar

Bu artık başka seviye! Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz

Bu artık başka seviye! Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz