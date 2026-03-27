Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi Forumu'nda jeopolitik ve uluslararası ilişkiler ele alındı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Uluslararası Sosyal, Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD) iş birliğiyle düzenlenen “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi Forumu” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirildi. Gazimağusa’daki Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte akademi, siyaset ve uluslararası ilişkiler alanından önemli isimler yer aldı.

Forumun açılış konuşmalarını Uluslararası Sosyal, Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD) Genel Başkanı Av. Selman YARAY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun AMCAOĞLU, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan KILIÇ, Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet AKALIN, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı, AİBPA Ekonomi Komisyonu Başkanı, 28. Dönem İstanbul Milletvekili Şamil AYRIM, Konya Milletvekili, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan ERDEM, İstanbul Milletvekili, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Başkanı Doç. Dr. Hulki CEVİZOĞLU gerçekleştirdi.

İLK OTURUMDA "JEOPOLİTİK VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER" ELE ALINDI

Arif Ekşi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen forumun ilk oturumunda "Jeopolitik ve Uluslararası İlişkiler" başlığı altında bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. İlk oturumda Milli İstihbarat Akademisi, Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Nurşin ATEŞOĞLU GÜNEY, Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Hasan ÜNAL, Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yalçın SARIKAYA, İstanbul Arel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, DMW - Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur ÖZGÖKER söz aldı.

İKİNCİ OTURUMDA "ENERJİ, EKONOMİ VE HUKUK" KONUŞULDU

Günün ikinci oturumunda ise "enerji, ekonomi ve hukuk" başlıkları öne çıktı. İkinci oturumda; Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat YORUCU, Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Strateji Uzmanı Prof. Dr. Cemal ZEHİR, Global Resources Partnership Başkanı, Eski Diplomat ve Enerji Stratejisti Mehmet ÖĞÜTÇÜ, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Aylin G. Gürzel AKA, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreteri Gökhan GÜLER, Yapay Zeka & Olasılıksal Modelleme Uzmanı Dr. Ekrem TEYMUR değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN AMCAOĞLU: TÜRK HALKININ BARIŞ ÇABASI DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ BİR KATKI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin savaş dediği, herkesin ölüm dediği, herkesin çocukları, yaşlıları, kadınları zalimce katlettiği bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk halkının ne kadar insani yaklaşımlarla bu konulara destek verebilmek için canhıraş içinde olduğunu herkes gördü. Türk halkının barış için çabası dünya için önemli bir katkıdır"

EKREM TEYMUR: KKTC'DE TEKNOLOJİ ZONU OLUŞTURULMALI

Programda konuşan Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı, Yapay Zeka & Olasılıksal Modelleme Uzmanı Dr. Ekrem Teymur, teknoloji odaklı değerlendirmelerde bulundu.

KKTC'ye bir teknoloji zonu (alanı) kurulması önerisini gündeme getiren Ekrem Teymur, adadaki öğrenci potansiyelinin korunarak teknoloji odaklı üretime dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Bu yapının mevcut hukuk sisteminden bağımsız işlemesi gerektiğini ifade eden Teymur şu ifadeleri kullandı:

"Tamamıyla Kıbrıs hukukunun dışında özel hukukla idare edilen, bir nevi özel hakimiyet bölgesi oluşturulmalı. Burada bürokrasi olmayacak. Maksimum 48 saat içerisinde şirket kurulumuna izin verecek özel bir yapı kurulması gerekir. Burada çok ciddi bir insan gücü, çok ciddi bir beyin gücü var. Bu beyin gücünün adada kalarak adaya yarar sağlaması gerekir"

MEHMET ÖĞÜTÇÜ: TÜRKİYE OYUNU DEĞİŞTİREBİLİR

Global Resources Partnership Başkanı, Eski Diplomat ve Enerji Stratejisti Mehmet Öğütçü şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında enerji işbirliği güçleniyor. Doğu Akdeniz Doğal Gaz İhracatçıları Birliği’ne Türkiye’yi almadılar ama hata ettiler. Türkiye oyunu güçlendiren de olabilir oyun bozucu da"

MEHMET AKALIN: DÜNYADA KARTLAR YENİDEN KARILIYOR

Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, küresel ekonomik gelişmelere dikkat çekti:

"Önemli bir dönüşüm noktasındayız. Bu sene global ekonomide yüzde 2 büyüme bekleniyorken şu anda yüzde 2-3 arası küçülmeden söz ediliyor. Dünyada dengeler değişiyor kartlar yeniden karılıyor"

ORHAN ERDEM: BÖLGEDE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ

Konya Milletvekili Orhan Erdem, bölgedeki askeri ve siyasi gelişmelere değindi:

"Coğrafyamızda acımasız bir savaş sürüyor. Çevre ülkelerin hepsine yıkım getiren haksız bir savaş yaşanıyor. Güney Kıbrıs'a bir dron saldırısı olunca Güney Kıbrıs bu durumu fırsat görüp AB’den ve çeşitli ülkelerden askeri yığınak yapılması yönünde talepte bulundu ve askeri varlığı artırdı. Dünyanın bu sıkıntılı zamanında bizler güçlü olmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile savunma alanında ciddi gelişme ve yatırımlar yapıldı. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bu yatırımları dosta güven düşmana korku vermek için yapıyoruz"

HULKİ CEVİZOĞLU: DOĞU AKDENİZ'İ ANLAMAK İÇİN TARİHE BAKMAK GEREKİR

İstanbul Milletvekili, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Başkanı Hulki Cevizoğlu, bölgenin tarihsel arka planına dikkat çekti:

"Doğu Akdeniz’i anlamak için haritaya bakmak yetmez. Tarihe ve geçmişe bakmak gerekir. Bu ABD-İsrail ve İran savaşında, herkes İran’a ‘Çevre ülkelere neden füze atıyorsunuz’ diyor ama ABD bin kilometre uzaktan İran’a saldırıyor ve İran’ın bu mesafeden füze atma imkanı yok, onun yerine yereldeki komşularda bulunan ABD saldırı noktalarına füze atıyor. Çin'in küresel bir güç olacağını söylüyorlar ama küresel bir güç olacaksa bu savaşta kendini göstermeliydi. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman ‘Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür’ diyor. Evet daha adil bir dünya kurmak zorundayız. Bugün fonksiyonu kalmamış bir NATO ve bir Birleşmiş Milletler hayalet örgütlere dönmüştür. İşlevleri kalmamıştır"

ŞAMİL AYRIM: KALICI BARIŞ ULUSLARARASI HUKUKLA MÜMKÜN

Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı, AİBPA Ekonomi Komisyonu Başkanı, 28. Dönem İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Etrafımızın ateş çemberine dönüştüğü böyle bir dönemde bu toplantının yapılması çok önemlidir. Sonuçlarını ciddi bir şekilde değerlendirip karar verme aşamalarında dikkate almak yararlı olacaktır. Doğu Akdeniz'de kurulacak hiçbir yapının, Kıbrıs Türklerini dikkate almadan başarılı olması mümkün değildir. Bölgede kalıcı bir barışın tesisi yalnızca hakkaniyet ve uluslararası hukukun dikkate alınmasıyla mümkündür"

HASAN ÜNAL: ABD ORTA DOĞU'DA CİDDİ BİR GÜÇ KAYBI YAŞAYACAK

Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD-İsrail’in İran Savaşı, ABD’nin dünya liderliğine ciddi bir darbe indirdi ve bu savaşın sonunda Orta Doğu'da ciddi güç kaybı yaşayacaktır"

