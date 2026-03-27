MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı

MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
MHP'de kapalı kapılar ardında konuşulan bazı konuların dışarıya sızdırıldığı ve bu kişinin genel merkeze yakın bir isim olduğu iddiasının ardından sosyal medya hesabından, "MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz." sözleriyle başlayan zehir zemberek bir paylaşım yapan İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

MHP'de istifa depremi yaşandı. Parti içinde konuşulan bazı konuların dışarıya sızdırıldığı iddiasının ardından ortalık karıştı.

"MHP SIZAN AJAN"

Gizli konuları dışarıya sızdıran kişinin genel merkeze yakın bir isim olduğu iddiasından sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Yönter, "MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…" dedi.

GEMEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ BIRAKTI

Yönter söz konusu paylaşımının ardından Genel Başkan Yardımcılığı görevinden kapattı. Yönter'in daha sonra Twitter adresindeki gönderilerini korumalı hale getirmesi dikkat çekti.

