İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırı; 2 ölü, 3 yaralı

İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırı; 2 ölü, 3 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanının önüne gelen otomobilden açılan ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ağır yaralandı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde cadde üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önüne gelen otomobilden ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan eğlence mekanının önüne otomobille gelen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silah sesleri üzerine mekanda bulunanlar panik ve korku yaşadı. Saldırıda C.Ö. ve V.B. ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi kurşunların isabet etmesiyle vuruldu. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Sağlık personellerinin yaptığı kontrolde C.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan V.B. ve 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan V.B., kurtarılamadı. Yaralılardan birinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. C.Ö'nün cenazesi de otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olay yeri inceleme polisi eğlence mekanı ile cadde üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, çevredeki güvenlik kamera kayıtları da incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
